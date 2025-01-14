مواجهات في المتناول للأهلي والزمالك وبيراميدز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ ‬ – ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعود‭ ‬الأهلي‭ ‬وبيراميدز‭ ‬والزمالك‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬المصري‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لخوض‭ ‬مباريات‭ ‬تبدو‭ ‬في‭ ‬المتناول،‭ ‬بعد‭ ‬تأهلهم‭ ‬إلى‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬بطولتي‭ ‬إفريقيا‭ ‬للأندية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

ويستقبل‭ ‬الأهلي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الجونة‭ ‬ويلعب‭ ‬بيراميدز‭ ‬مع‭ ‬غزل‭ ‬المحلة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء،‭ ‬فيما‭ ‬يستضيف‭ ‬الزمالك‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭.‬

وبلغ‭ ‬الأهلي‭ ‬وبيراميدز‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لدور‭ ‬المجموعات‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬فيما‭ ‬حجز‭ ‬الزمالك‭ ‬مقعده‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ (‬الكونفدرالية‭) ‬قبل‭ ‬اختتام‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭.‬

ويستقبل‭ ‬الأهلي‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬الجونة‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬قبل‭ ‬الأخير‭ ‬برصيد‭ ‬ست‭ ‬نقاط‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬القاهرة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭.‬

ويأمل‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مواصلة‭ ‬انتصاراته،‭ ‬بعدما‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬سموحة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مؤجلة‭ ‬محليا،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يهزم‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان‭ ‬العاجي‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭.‬

وسيكون‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬السويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬أمام‭ ‬مهمة‭ ‬صعبة‭ ‬لاختيار‭ ‬تشكيلة‭ ‬الفريق‭ ‬الأساسية،‭ ‬بعدما‭ ‬ضربت‭ ‬الإصابات‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬لاعبيه،‭ ‬كان‭ ‬آخرهم‭ ‬المغربيان‭ ‬يحيى‭ ‬عطية‭ ‬الله‭ ‬وأشرف‭ ‬داري‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬سموحة،‭ ‬ثم‭ ‬ثنائي‭ ‬الوسط‭ ‬أكرم‭ ‬توفيق‭ ‬ومروان‭ ‬عطية‭ ‬أمام‭ ‬ستاد‭ ‬أبيدجان،‭ ‬بالإضافة‭ ‬للغائبين‭ ‬طاهر‭ ‬محمد‭ ‬طاهر‭ ‬وكريم‭ ‬فؤاد‭ ‬والمغربي‭ ‬رضا‭ ‬سليم‭. ‬ويستقبل‭ ‬بيراميدز‭ ‬رابع‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬فريق‭ ‬غزل‭ ‬المحلة‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬12‭ ‬برصيد‭ ‬ثماني‭ ‬نقاط‭. ‬وبلغ‭ ‬الفريق‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخه،‭ ‬بعودته‭ ‬من‭ ‬أنغولا‭ ‬بفوز‭ ‬صعب‭ ‬على‭ ‬ساغرادا‭ ‬إسبيرانسا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف‭.‬

وقال‭ ‬الكرواتي‭ ‬كرونوسلاف‭ ‬يورتشيتش‭ ‬مدرب‭ ‬بيراميدز‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬بكتابة‭ ‬الفريق‭ ‬اسمه‭ ‬بين‭ ‬كبار‭ ‬الكرة‭ ‬الإفريقية‭ ‬وبلوغ‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭. ‬نمتلك‭ ‬لاعبين‭ ‬كبار‭ ‬وسنقاتل‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البطولات‭ ‬التي‭ ‬نشارك‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬والآن‭ ‬علينا‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬مباريات‭ ‬الدوري‮»‬‭.‬