مواجهات في المتناول للأهلي والزمالك وبيراميدز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة – (أ ف ب): يعود الأهلي وبيراميدز والزمالك إلى الدوري المصري لكرة القدم لخوض مباريات تبدو في المتناول، بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولتي إفريقيا للأندية نهاية الأسبوع الماضي.
ويستقبل الأهلي حامل اللقب الجونة ويلعب بيراميدز مع غزل المحلة اليوم الأربعاء، فيما يستضيف الزمالك حرس الحدود الخميس ضمن مباريات الجولة التاسعة.
وبلغ الأهلي وبيراميدز ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا قبل خوض مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات السبت المقبل، فيما حجز الزمالك مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفدرالية) قبل اختتام مباريات المجموعة الأحد المقبل.
ويستقبل الأهلي المتصدر برصيد 15 نقطة الجونة صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير برصيد ست نقاط على ستاد القاهرة اليوم الأربعاء.
ويأمل حامل اللقب مواصلة انتصاراته، بعدما تفوق على سموحة في مباراة مؤجلة محليا، قبل أن يهزم ستاد أبيدجان العاجي 3-1 في دوري الأبطال.
وسيكون مدرب الأهلي السويسري مارسيل كولر أمام مهمة صعبة لاختيار تشكيلة الفريق الأساسية، بعدما ضربت الإصابات عددا كبيرا من لاعبيه، كان آخرهم المغربيان يحيى عطية الله وأشرف داري في مباراة سموحة، ثم ثنائي الوسط أكرم توفيق ومروان عطية أمام ستاد أبيدجان، بالإضافة للغائبين طاهر محمد طاهر وكريم فؤاد والمغربي رضا سليم. ويستقبل بيراميدز رابع الترتيب برصيد 14 نقطة على ملعب الدفاع الجوي فريق غزل المحلة الذي يحتل المركز 12 برصيد ثماني نقاط. وبلغ الفريق ربع نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه، بعودته من أنغولا بفوز صعب على ساغرادا إسبيرانسا بهدف نظيف.
وقال الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز «سعيد بكتابة الفريق اسمه بين كبار الكرة الإفريقية وبلوغ ربع النهائي. نمتلك لاعبين كبار وسنقاتل في جميع البطولات التي نشارك فيها هذا الموسم، والآن علينا التركيز على مباريات الدوري».
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