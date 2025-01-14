كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
القاهرة - (د ب أ): أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أمس الثلاثاء تأجيل بطولة الأمم الإفريقية للمحليين التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا 2024 إلى أغسطس 2025. وكان مقررا أن تقام البطولة خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير المقبل، وستقام القرعة اليوم الأربعاء في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال كاف في بيان عبر موقعه الرسمي: «لقد أحرزت كينيا وتنزانيا وأوغندا تقدما ملموسا من خلال بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى لاستضافة بطولة الأمم الإفريقية للمحليين».
وأضاف البيان: «ومع ذلك نصح خبراء البنية التحتية والفنيون في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لضمان أن تكون البنية التحتية والمرافق على المستويات اللازمة لاستضافة البطولة بنجاح».
من جانبه قال باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: «أهنئكم مسبقا بنجاح بطولة الأمم الإفريقية للمحليين التي تستضيفها كينيا وتنزانيا وأوغندا، وأشعر بالامتنان كثيرا لرؤساء الدول الثلاث بفضل قيادتهم والتزامهم والتقدم الجيد الذي تم إحرازه في بناء وتحديث الملاعب وملاعب التدريب والفنادق والمستشفيات والبنية التحتية والمرافق الأخرى لاستضافة البطولة».
وأضاف موتسيبي: «أنا معجب بالبناء والتجديدات الجارية للبنية التحتية والمرافق لكرة القدم في كينيا وتنزانيا وأوغندا، وأثق أن جميع المرافق ستكون مطابقة لمعايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المطلوبة لاستضافة البطولة في أغسطس 2025».
واختتم كاف بيانه بأنه سيتم إعلان الموعد الجديد للبطولة بالتفصيل في الوقت المناسب.
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