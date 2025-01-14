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كاف يعلن تأجيل كأس أمم إفريقيا للمحليين

1/14/2025 7:11:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

القاهرة‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬كاف‭) ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬تأجيل‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬للمحليين‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا‭ ‬2024‭ ‬إلى‭ ‬أغسطس‭ ‬2025‭. ‬وكان‭ ‬مقررا‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬1‭ ‬إلى‭ ‬28‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬وستقام‭ ‬القرعة‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكينية‭ ‬نيروبي‭.‬

وقال‭ ‬كاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬عبر‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬أحرزت‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا‭ ‬تقدما‭ ‬ملموسا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬بناء‭ ‬وتحديث‭ ‬الملاعب‭ ‬وملاعب‭ ‬التدريب‭ ‬والفنادق‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬لاستضافة‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬للمحليين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬نصح‭ ‬خبراء‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والفنيون‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بأن‭ ‬الأمر‭ ‬يتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬بنجاح‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬باتريس‭ ‬موتسيبي‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬‮«‬أهنئكم‭ ‬مسبقا‭ ‬بنجاح‭ ‬بطولة‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬للمحليين‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا،‭ ‬وأشعر‭ ‬بالامتنان‭ ‬كثيرا‭ ‬لرؤساء‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬بفضل‭ ‬قيادتهم‭ ‬والتزامهم‭ ‬والتقدم‭ ‬الجيد‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إحرازه‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬وتحديث‭ ‬الملاعب‭ ‬وملاعب‭ ‬التدريب‭ ‬والفنادق‭ ‬والمستشفيات‭ ‬والبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬الأخرى‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬موتسيبي‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬معجب‭ ‬بالبناء‭ ‬والتجديدات‭ ‬الجارية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬والمرافق‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬كينيا‭ ‬وتنزانيا‭ ‬وأوغندا،‭ ‬وأثق‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬المرافق‭ ‬ستكون‭ ‬مطابقة‭ ‬لمعايير‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬المطلوبة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2025‮»‬‭.‬

واختتم‭ ‬كاف‭ ‬بيانه‭ ‬بأنه‭ ‬سيتم‭ ‬إعلان‭ ‬الموعد‭ ‬الجديد‭ ‬للبطولة‭ ‬بالتفصيل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭.‬

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