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الهــــلال والاتحــاد لفــض الشراكــــة

1/14/2025 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الهلال‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬والاتحاد‭ ‬عن‭ ‬فض‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬منافسه،‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عندما‭ ‬يستقبل‭ ‬الأول‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬الفتح‭ ‬متذيل‭ ‬الترتيب‭ ‬غدا‭ ‬الخميس‭ ‬والثاني‭ ‬الرائد‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬ويملك‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريقين‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬مباراة،‭ ‬فيما‭ ‬يتصدر‭ ‬الهلال‭ ‬بفارق‭ ‬هدفين‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭.‬

على‭ ‬ملعب‭ ‬المملكة‭ ‬أرينا‭ ‬في‭ ‬الرياض،‭ ‬يهدف‭ ‬الهلال‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬سلسلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وتحقيق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬والعشرين‭ ‬تواليا‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬وكانت‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬أهدر‭ ‬النقاط‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء‭ ‬مطلع‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭. ‬ويملك‭ ‬الهلال‭ ‬أقوى‭ ‬هجوم‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ (‬39‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬يتميز‭ ‬الاتحاد‭ ‬بدفاعه‭ ‬الأقوى،‭ ‬إذ‭ ‬اهتزت‭ ‬شباكه‭ ‬عشر‭ ‬مرات‭.‬

ويغيب‭ ‬ثلاثي‭ ‬الهلال‭ ‬سالم‭ ‬الدوسري،‭ ‬ياسر‭ ‬الشهراني،‭ ‬والصربي‭ ‬ألكسندر‭ ‬ميتروفيتش‭ ‬بداعي‭ ‬الإصابة،‭ ‬فيما‭ ‬يسود‭ ‬الغموض‭ ‬موقف‭ ‬الظهير‭ ‬البرازيلي‭ ‬رينان‭ ‬لودي‭ ‬عقب‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬بلقاء‭ ‬العروبة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ (‬0-5‭).‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬لم‭ ‬يحقق‭ ‬الفتح‭ ‬سوى‭ ‬فوز‭ ‬يتيم‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬الأهلي‭ ‬1‭-‬0‭.‬

الاتحاد‭ ‬لاسترداد‭ ‬الصدارة‭ ‬

بعد‭ ‬مباراة‭ ‬الهلال،‭ ‬يستضيف‭ ‬الاتحاد‭ ‬نظيره‭ ‬الرائد‭ ‬الذي‭ ‬مني‭ ‬بثلاث‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية،‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الأمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الفيصل‭ ‬في‭ ‬جدة،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لاسترداد‭ ‬الصدارة‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬تعثر‭ ‬غريمه‭.‬

ويتطلع‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬نغمة‭ ‬الانتصارات‭ ‬بعد‭ ‬تعثره‭ ‬بالتعادل‭ ‬أمام‭ ‬الفيحاء‭ ‬1-1‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية،‭ ‬كما‭ ‬يسعى‭ ‬لسجل‭ ‬انتصارات‭ ‬جديد،‭ ‬عقب‭ ‬تعطل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬في‭ ‬الدوري‭.‬

ويسعى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬السبع‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لردّ‭ ‬اعتباره‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬الرائد‭ ‬3‭-‬1‭ ‬في‭ ‬جدة‭. ‬تعود‭ ‬الخسارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬داخل‭ ‬قواعده‭ ‬إلى‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬أمام‭ ‬الاتفاق‭ ‬بخماسية‭ ‬نظيفة‭ ‬0‭-‬5‭.‬

من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يستعيد‭ ‬الاتحاد‭ ‬خدمات‭ ‬صالح‭ ‬الشهري‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يخاطر‭ ‬به‭ ‬المدرب‭ ‬الفرنسي‭ ‬لوران‭ ‬بلان‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفيحاء‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬به‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬خلال‭ ‬كأس‭ ‬الخليج‭. ‬ويحل‭ ‬النصر‭ ‬الثالث‭ ‬بفارق‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدرَين‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬التعاون‭ ‬الثامن‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مرتقبة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬ببريدة‭. ‬ويرغب‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬مواصلة‭ ‬نسق‭ ‬الفوز‭ ‬بعد‭ ‬تخطيه‭ ‬الأخدود‭ ‬3‭-‬1‭ ‬وخصوصا‭ ‬مع‭ ‬عودة‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدفاعي‭ ‬الكرواتي‭ ‬مارسيلو‭ ‬بروزوفيتش،‭ ‬الموقوف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الاخيرة‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬الإنذارات‭. ‬ويفتقد‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬المهاجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬أندرسون‭ ‬تاليسكا‭ ‬الذي‭ ‬استبعده‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭ ‬ستيفانو‭ ‬بيولي‭ ‬بقرار‭ ‬فني،‭ ‬بينما‭ ‬سيغيب‭ ‬عبدالله‭ ‬الخيبري‭ ‬للإصابة‭.‬

على‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر،‭ ‬يدخل‭ ‬التعاون‭ ‬المباراة‭ ‬بمعنويات‭ ‬مرتفعة،‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬خارج‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬مباراته‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬القادسية‭ ‬الرابع‭ ‬3‭-‬0‭.‬


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