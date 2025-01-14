الهــــلال والاتحــاد لفــض الشراكــــة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
الرياض - (أ ف ب): يبحث كل من الهلال حامل اللقب والاتحاد عن فض الشراكة مع منافسه، في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم، عندما يستقبل الأول بمعنويات مرتفعة الفتح متذيل الترتيب غدا الخميس والثاني الرائد صاحب المركز الثاني عشر. ويملك كل من الفريقين 37 نقطة من 14 مباراة، فيما يتصدر الهلال بفارق هدفين عن فريق مدينة جدة.
على ملعب المملكة أرينا في الرياض، يهدف الهلال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات على أرضه وتحقيق فوزه الثالث والعشرين تواليا في الدوري، وكانت آخر مرة أهدر النقاط أمام الفيحاء مطلع الموسم الماضي. ويملك الهلال أقوى هجوم في الدوري (39)، فيما يتميز الاتحاد بدفاعه الأقوى، إذ اهتزت شباكه عشر مرات.
ويغيب ثلاثي الهلال سالم الدوسري، ياسر الشهراني، والصربي ألكسندر ميتروفيتش بداعي الإصابة، فيما يسود الغموض موقف الظهير البرازيلي رينان لودي عقب تعرضه للإصابة بلقاء العروبة في المرحلة الماضية (0-5).
في المقابل لم يحقق الفتح سوى فوز يتيم هذا الموسم، وكان في المرحلة الثانية عندما تغلب على الأهلي 1-0.
الاتحاد لاسترداد الصدارة
بعد مباراة الهلال، يستضيف الاتحاد نظيره الرائد الذي مني بثلاث هزائم متتالية، على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، في محاولة لاسترداد الصدارة على أمل تعثر غريمه.
ويتطلع الاتحاد إلى استعادة نغمة الانتصارات بعد تعثره بالتعادل أمام الفيحاء 1-1 في المرحلة الماضية، كما يسعى لسجل انتصارات جديد، عقب تعطل سلسلة من تسعة انتصارات متتالية في الدوري.
ويسعى الاتحاد الذي فاز في جميع مبارياته السبع على أرضه هذا الموسم في الدوري، لردّ اعتباره من الخسارة في المواجهة الأخيرة بين الفريقين خلال الموسم الماضي، عندما فاز الرائد 3-1 في جدة. تعود الخسارة الأخيرة داخل قواعده إلى مايو 2024 أمام الاتفاق بخماسية نظيفة 0-5.
من المرجح أن يستعيد الاتحاد خدمات صالح الشهري الذي لم يخاطر به المدرب الفرنسي لوران بلان في مواجهة الفيحاء الأخيرة، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مع المنتخب السعودي خلال كأس الخليج. ويحل النصر الثالث بفارق تسع نقاط عن المتصدرَين ضيفا على التعاون الثامن الجمعة في مباراة مرتقبة على ملعب الملك عبدالله ببريدة. ويرغب النصر في مواصلة نسق الفوز بعد تخطيه الأخدود 3-1 وخصوصا مع عودة لاعب الوسط الدفاعي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الموقوف في المباراة الاخيرة بسبب تراكم الإنذارات. ويفتقد فريق العاصمة المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الذي استبعده المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي بقرار فني، بينما سيغيب عبدالله الخيبري للإصابة.
على الجانب الآخر، يدخل التعاون المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز الكبير الذي حققه خارج ملعبه في مباراته الأخيرة على القادسية الرابع 3-0.
MENAFN14012025000055011008ID1109090860
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.