جيسوس قد يغيب طويلا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬بريطانية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬البرازيلي‭ ‬جابرييل‭ ‬جيسوس‭ ‬مهاجم‭ ‬أرسنال‭ ‬سيغيب‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بعد‭ ‬تعرضه‭ ‬لما‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬أنه‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬الصليبي‭ ‬الأمامي‭ ‬للركبة‭.‬

وغادر‭ ‬جيسوس‭ (‬27‭ ‬عاما‭) ‬الملعب‭ ‬على‭ ‬محفة‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬خسارة‭ ‬أرسنال‭ ‬أمام‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬ميكل‭ ‬أرتيتا‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬توتنهام‭ ‬هوتسبير‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭: ‬‮«‬نعرف‭ ‬الكثير‭ ‬الآن‭. ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬جيدا‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬مراجعة‭ ‬الأمر‭ ‬مع‭ ‬أخصائي‭ ‬آخر‭ ‬وسنحصل‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬أفضل‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‮»‬،‭ ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬تأكيد‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬حتى‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬التقرير‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬اليوم‭. ‬كنا‭ ‬قلقين‭ ‬للغاية‭ ‬بعد‭ ‬المباراة‭ ‬ونحن‭ ‬قلقون‭ ‬للغاية‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

واستعاد‭ ‬جيسوس‭ ‬مؤخرا‭ ‬غزارته‭ ‬التهديفية‭ ‬عندما‭ ‬أحرز‭ ‬أول‭ ‬أهدافه‭ ‬بالدوري‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بثنائية‭ ‬أمام‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬وسجل‭ ‬هدفا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬برنتفورد‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭.‬