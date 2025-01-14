جيسوس قد يغيب طويلا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(رويترز): ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أمس الثلاثاء أن البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال سيغيب عن الملاعب فترة طويلة بعد تعرضه لما يشتبه في أنه إصابة في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.
وغادر جيسوس (27 عاما) الملعب على محفة قبل نهاية الشوط الأول من خسارة أرسنال أمام مانشستر يونايتد بركلات الترجيح في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأحد الماضي.
وقال المدرب ميكل أرتيتا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأربعاء: «نعرف الكثير الآن. الأمر لا يبدو جيدا على الإطلاق. نحتاج إلى مراجعة الأمر مع أخصائي آخر وسنحصل على معلومات أفضل بعد ظهر اليوم»، وأضاف: «لا أريد تأكيد أي شيء حتى نحصل على التقرير النهائي بعد ظهر اليوم. كنا قلقين للغاية بعد المباراة ونحن قلقون للغاية اليوم».
واستعاد جيسوس مؤخرا غزارته التهديفية عندما أحرز أول أهدافه بالدوري هذا الموسم بثنائية أمام كريستال بالاس الشهر الماضي وسجل هدفا آخر في الفوز على برنتفورد في اليوم الأول من العام الحالي.
MENAFN14012025000055011008ID1109090859
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.