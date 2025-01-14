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كيمبمبي سيعود إلى سان جرمان

1/14/2025 7:11:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬مدرب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬المدافع‭ ‬بريسنل‭ ‬كيمبمبي‭ ‬قد‭ ‬يعود‭ ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بعد‭ ‬قرابة‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬الغياب‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬إف‭.‬سي‭ ‬إسبالي‭ ‬المنافس‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الخامسة‭. ‬ويغيب‭ ‬كيمبمبي‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬منذ‭ ‬تعرضه‭ ‬لقطع‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2023،‭ ‬وعاد‭ ‬إلى‭ ‬التدريبات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وستكون‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬مثالية‭ ‬لعودة‭ ‬المدافع‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬للمشاركة‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭.‬

وأبلغ‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬الصحفيين‭ ‬قبل‭ ‬مباراة‭ ‬دور‭ ‬32‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬فرنسا‭: ‬‮«‬‭(‬غدا‭) ‬ستكون‭ ‬مباراة‭ ‬مثالية‭ ‬لرؤية‭ ‬لاعبين‭ ‬معينين‭. ‬بعد‭ ‬التحدث‭ ‬مع‭ ‬بريسنل‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬مستعدا،‭ ‬فإنه‭ ‬يشعر‭ ‬بتحسن‭ ‬كبير‭. ‬تدرب‭ ‬مع‭ ‬الفريق،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬أنه‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يكشف‭ ‬المدرب‭ ‬الإسباني‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬سينضمون‭ ‬إلى‭ ‬التشكيلة،‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬اللاعبون‭ ‬الذين‭ ‬ترددت‭ ‬تقارير‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬طريقهم‭ ‬لمغادرة‭ ‬النادي،‭ ‬مثل‭ ‬ميلان‭ ‬شكرينيار‭ ‬وراندال‭ ‬كولو‭-‬مواني،‭ ‬سيشاركون‭ ‬أم‭ ‬لا‭.‬

وقال‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭: ‬‮«‬سنعلن‭ ‬قائمة‭ ‬الفريق‭ ‬صباح‭ (‬الغد‭)‬،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬يحصل‭ ‬لاعبو‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬أولا‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعرفها‭ ‬الجميع‭. ‬سنرى‭ ‬غدا‭ ‬ما‭ ‬إذا‭ ‬كانوا‭ ‬ضمن‭ ‬التشكيلة‭ ‬أم‭ ‬لا‮»‬‭.‬

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