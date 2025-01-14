كيمبمبي سيعود إلى سان جرمان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ - 02:00
(رويترز): قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان أمس الثلاثاء إن المدافع بريسنل كيمبمبي قد يعود للمشاركة مع الفريق بعد قرابة عامين من الغياب خلال مباراة كأس فرنسا لكرة القدم أمام إف.سي إسبالي المنافس في دوري الدرجة الخامسة. ويغيب كيمبمبي عن الملاعب منذ تعرضه لقطع في وتر أخيل في فبراير 2023، وعاد إلى التدريبات الشهر الماضي. وستكون المباراة التي تقام اليوم الأربعاء بمثابة فرصة مثالية لعودة المدافع (29 عاما) للمشاركة مع الفريق.
وأبلغ لويس إنريكي الصحفيين قبل مباراة دور 32 من كأس فرنسا: «(غدا) ستكون مباراة مثالية لرؤية لاعبين معينين. بعد التحدث مع بريسنل لمعرفة ما إذا كان مستعدا، فإنه يشعر بتحسن كبير. تدرب مع الفريق، ويمكن أن أرى في التدريبات أنه قادر على مساعدة الفريق».
ولم يكشف المدرب الإسباني عن هوية اللاعبين الذين سينضمون إلى التشكيلة، وما إذا كان اللاعبون الذين ترددت تقارير أنهم في طريقهم لمغادرة النادي، مثل ميلان شكرينيار وراندال كولو-مواني، سيشاركون أم لا.
وقال لويس إنريكي: «سنعلن قائمة الفريق صباح (الغد)، وأود أن يحصل لاعبو الفريق على هذه المعلومات أولا قبل أن يعرفها الجميع. سنرى غدا ما إذا كانوا ضمن التشكيلة أم لا».
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