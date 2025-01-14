عبد المجيد عبد الله أول فنان عربي في أول سلسلة تُطلقها“بيلبورد العالمية”

MENAFN - Asdaf News) حقّق“أمير الطرب” عبد المجيد عبد الله، إنجازاً تاريخياً يُضاف إلى مسيرته الفنية الحافلة، مع اختياره للمشاركة في السلسة الأولى التي تطلقها بيلبورد العالمية، كأول فنان عربي يحظى بهذا الاعتراف العالمي الرفيع. حيث ستضمّ السلسلة الأولى، نخبة من النجوم من كل أنحاء العالم، مثل النجمة البريطانية دوا ليبا، والنجم الصيني يانغ كون، والنجم الهندي ديلجيت دوسانج وغيرهم. ومن المتوقّع أن تساهم هذه السلسلة في نسختها الأولى بتسليط الضوء على الفنانين الذين لعبوا دوراً محورياً بتشكيل المشهد الموسيقي، والاحتفاء بهم على نطاق واسع كجزء أساسي من الصناعة الموسيقية العالمية في التاريخ المعاصر.

وجاء هذا التكريم عقب إطلاق النسخة الأولى من حفل“جوائز بيلبورد عربية للموسيقى” يوم 11 ديسمبر 2024 في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، والذي توّج خلاله الفنان السعودي الشهير بجائزة“الإنجاز مدى الحياة”، بالإضافة إلى جائزتي“فنان العام” و”أفضل فنان” عن فئة الأغنية الخليجية.

وعن هذا الإنجاز التاريخي، قالت هانا كارب، مديرة التحرير في“بيلبورد”:“إن حضور الفنان السعودي الشهير عبد المجيد عبد الله في سلسلة بيلبورد العالمية الأولى يُشكّل إنجازاً استثنائياً ويُبرز المكانة الرفيعة للفن العربي والموسيقى السعودية على الساحة العالمية”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُجسّد الدور المتنامي والمؤثّر للفنانين العرب في تشكيل ملامح الثقافة الموسيقية عالمياً، لاسيما وأن هذه السلسلة تعكس الامتداد العالمي لبيلبورد وتأثيرها العميق، وتحتفي بالفنانين وإنجازاتهم الخالدة”.

من جهته، قال رامي زيدان، المدير التنفيذي لـ”بيلبورد عربية”:“إن وجود الموسيقى السعودية والعربية متمثّلة بأمير الطرب عبد المجيد عبد الله، هو مدعاة للفخر والاعتزاز بالرحلة الطويلة والشيّقة التي اجتازتها الموسيقى العربية للوصول إلى أهم المنصّات العالمية”، مشيراً إلى أهمية الدور الطموح الذي تلعبه“بيلبورد عربية” وحفل جوائزها الذي أطلق بداية الشهر الجاري، في تسليط الضوء على إنجازات الفنانين العرب، وأيضاً مدّ الجسور بينهم وبين المنصّات والشراكات العالمية.

وسيحتفي الإصدار الخاص بالفنان السعودي المخضرم عبد المجيد عبد الله ضمن السلسلة الأولى لـ”بيلبورد العالمية”، بتاريخه الحافل الممتدّ منذ أكثر من أربعين عاماً، قدم خلالها أعمالاً خالدة تجاوزت حدود الزمن والجغرافيا. إذ يواصل أمير الطرب تصدّر القوائم وشبّاك التذاكر، ما يعكس تأثيره البارز والوازن في الساحة الموسيقية، ويؤكد مكانته الرائدة.

يُذكر أيضاً أن الفنان العابر للأجيال يحظى بحضور راسخ في قوائم“بيلبورد عربية”، حيث تحافظ أغنياته على موقعها في“هوت 100′′ و”100 فنان” إضافة إلى تصدره المنتظم لقائمة“أعلى 50 أغنية خليجية”.

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