الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت هيئة البث الإسرائيلية ان نتنياهو
عرض على سموتريتش وبن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.
وأضافت "قيادة المنطقة الجنوبية بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة".
وبينت "يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا".
وتابعت"أنشئت بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع".
وزادت "الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة".
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