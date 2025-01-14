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الاعلام العبري: الجيش الاسرائيلي سيغادر معبر رفح بعد إبرام الصفقة

1/14/2025 3:13:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت هيئة البث الإسرائيلية ان نتنياهو عرض على سموتريتش وبن غفير البناء في الضفة الغربية مقابل عدم الانسحاب من الحكومة.


وأضافت "قيادة المنطقة الجنوبية بحثت استعدادات لانسحاب تدريجي لقوات الجيش الإسرائيلي من غزة".


وبينت "يجري التخطيط لإعادة انتشار الجيش حول القطاع والانسحاب تدريجيا من نتساريم وفيلادلفيا".


وتابعت"أنشئت بنى تحتية في محور نتساريم تشمل هوائيات اتصالات وسيستغرق إخلاء المنطقة نحو أسبوع".


وزادت "الجيش الإسرائيلي يستعد لمغادرة معبر رفح بعد فترة قصيرة من إبرام الصفقة".

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