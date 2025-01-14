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سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين

1/14/2025 3:12:39 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين إعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس مجلس الأعيان، اعتبارًا من الأول من يناير 2025.

وأعرب "حماية الصحفيين" عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين قدموا استقالاتهم

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