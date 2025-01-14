سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين

سمير الرفاعي رئيسا لمجلس إدارة مركز حماية وحرية الصحفيين
التاريخ
1/14/2025 3:12:39 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلن مركز حماية وحرية الصحفيين إعادة تشكيل مجلس إدارته برئاسة دولة السيد سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق ونائب رئيس مجلس الأعيان، اعتبارًا من الأول من يناير 2025.
وأعرب "حماية الصحفيين" عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس، وأعضاء مجلس الإدارة السابقين الذين قدموا استقالاتهم
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