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وزير الزراعة: صادرات الخضار إلى سوريا لا تخضع للضرائب

1/14/2025 3:12:38 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، الثلاثاء أن صادرات الخضار إلى سوريا، التي استؤنفت أخيرا بعد انقطاع دام نحو 13 عاما، لا تخضع لأي نوع من الضرائب، حيث تُرسل مباشرة من المزارع إلى الأسواق السورية.
وقال الحنيفات، للتلفزيون الأردني، إن بعض الضرائب الجديدة التي فرضها الجانب السوري، مؤكداً أن الوزارة ستتواصل مع الجانب السوري للعمل على إيجاد حلول لها.
وأوضح الحنيفات أن الإنتاج الزراعي في الأردن حالياً في ذروته، وهو يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب متطلبات الأسواق التصديرية في الخليج العربي والسوق السورية، معربا عن أمله في أن تصل المنتجات الزراعية الأردنية قريباً إلى السوق الأوروبية.
وتابع "كنا نصدر إلى سوريا وعبرها ما يزيد على 200 ألف طن، وخلال الـ 13 سنة الماضية نزلنا إلى الصفر، والآن عدنا منذ بداية العام الحالي إلى تصدير 3 آلاف طن يوميا"، مؤكدا استعداد الأردن لتقديم الخبرات والتقنيات الحديثة لتطوير القطاع الزراعي في سوريا.
وبيّن الحنيفات أن الخضار متوفرة في السوق الأردنية على مدار العام، إذ يتجاوز العرض حجم الطلب، موضحا أن الوزارة تدرس متطلبات الأسواق الخارجية لتسهيل عمليات التصدير، وفي حال ارتفاع أسعار أي سلعة محلياً، يتم وقف تصديرها لضمان بقاء أسعارها في متناول المستهلكين داخل الأردن.








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