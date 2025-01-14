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أمل جديد بمحاربة السمنة.. بكتيريا بالأمعاء تقلل استهلاك السكر

1/14/2025 3:10:00 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - كشف باحثون عن نوع من بكتيريا الأمعاء قد يكون مرتبطا بتقليل استهلاك السكر الغذائي، وذلك بناءً على دراسات أُجريت على البشر والفئران.

ويشير هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة "نيتشر ميكروبيولوجي"، إلى إمكانية تطوير علاجات جديدة لإدارة السمنة والأمراض الأيضية، مثل داء السكري من النوع الثاني.

وتعتبر الحيوانات مبرمجة بيولوجيا للشغف بالسكريات، لكن الاستهلاك المفرط لها يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم وزيادة خطر الإصابة بالأمراض الأيضية.

أظهرت الأبحاث السابقة أن الرغبة في تناول الأطعمة المختلفة تأتي من إشارات يرسلها الجهاز الهضمي إلى الدماغ، حيث يلعب دورا محوريا في تنظيم هذه الرغبات الغذائية، ومع ذلك، لا تزال كيفية تنظيم هذه الرغبات، وخاصة الرغبة في السكر، وعلاقة الميكروبات المعوية بذلك غير واضحة.

قام فريق من العلماء بقيادة شينمياو ليانغ ويونغ تشين وشنغلونغ زو بجامعة شينجيانغ الصينية، بتحليل عينات دم من 18 فأرا مصاباً بالسكري و60 مريضاً بداء السكري من النوع الثاني، وقارنوا نتائجهم مع عينات من أشخاص أصحاء (بما في ذلك 24 شخصاً ضمن مجموعة التحكم).

وجد الباحثون أن مرضى السكري من البشر والفئران لديهم مستويات منخفضة من بروتين " FFAR4 " في الدم، وهو بروتين يلعب دورا في إفراز هرمون" GLP-1"، الذي ينظم مستويات السكر في الدم والشهية.

ووفقاً للدراسة، لوحظ أن انخفاض مستويات بروتين " FFAR4 " في الفئران كان مرتبطاً بزيادة التفضيل للسكريات. كما تبين أن هذه المستويات المنخفضة أدت إلى تقليل وجود بكتيريا الأمعاء المعروفة باسم" باكتيرويديز فولجاتوس " وقللت إنتاج مادة تسمى البانثوثينات، وهي أحد مكونات فيتامين ب5.

وفي تجارب على الفئران، اكتشف الباحثون أن البانثوثينات تحفز إفراز " GLP-1" مما يؤدي إلى إفراز هرمون " FGF21 " من الكبد، والذي يؤثر بشكل مباشر على منطقة في الدماغ تتحكم في سلوك تناول الطعام.


وبعد أن تم تغذية الفئران المصابة بالسكري بمادة البانثوثينات أو استعمار أمعائها ببكتيريا " باكتيرويديز فولجاتوس"، لوحظ انخفاض ملحوظ في رغبتها في تناول السكر.

ويشير الباحثون إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث السريرية لاستكشاف هذا المحور بين الأمعاء والكبد والدماغ كهدف محتمل لتطوير علاجات تساعد في إدارة الأمراض الأيضية.

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