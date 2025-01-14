مؤشر خطر.. احذر من شعورك المستمر“بالنعاس” خلال النهار

MENAFN - Khaberni) خبرني - حذرت طبيبة روسية من الشعور المستمر بالنعاس أثناء النهار، مشيرة إلى أنه قد يكون دليلاً على وجود بعض الأمراض الخطيرة.





وأوضحت الطبيبة لودميلا بالاتكينا، وفقاً لموقع“mail”، أن هناك أسباباً طبيعية للشعور بالنعاس خلال النهار، مثل صعوبة النوم ليلاً أو الإصابة باضطرابات النوم، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس طوال اليوم.





وأكدت الطبيبة أن استمرار النعاس خلال النهار، رغم عدم وجود مشاكل في النوم ليلاً، قد يكون مؤشراً على عدة أمراض خطيرة، مثل فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، أو بعض اضطرابات قصور الغدة الدرقية، لذا يُنصح بمراجعة الطبيب في هذه الحالة.





كما أشارت إلى أن أعراض السكتة الدماغية الحادة قد تترافق أيضاً مع شعور مزمن بالنعاس.





ونصحت الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من نعاس دائم خلال النهار بإجراء تحاليل دم لتحديد مستوى هرمونات الغدة الدرقية، وعرض نتائج هذه التحاليل على الطبيب المختص. وإذا كانت النتائج طبيعية، يُنصح بمراجعة أطباء القلب.