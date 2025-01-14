مؤشر خطر.. احذر من شعورك المستمر“بالنعاس” خلال النهار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - حذرت طبيبة روسية من الشعور المستمر بالنعاس أثناء النهار، مشيرة إلى أنه قد يكون دليلاً على وجود بعض الأمراض الخطيرة.
وأوضحت الطبيبة لودميلا بالاتكينا، وفقاً لموقع“mail”، أن هناك أسباباً طبيعية للشعور بالنعاس خلال النهار، مثل صعوبة النوم ليلاً أو الإصابة باضطرابات النوم، مما يؤدي إلى الشعور بالنعاس طوال اليوم.
وأكدت الطبيبة أن استمرار النعاس خلال النهار، رغم عدم وجود مشاكل في النوم ليلاً، قد يكون مؤشراً على عدة أمراض خطيرة، مثل فقر الدم، انخفاض ضغط الدم، أو بعض اضطرابات قصور الغدة الدرقية، لذا يُنصح بمراجعة الطبيب في هذه الحالة.
كما أشارت إلى أن أعراض السكتة الدماغية الحادة قد تترافق أيضاً مع شعور مزمن بالنعاس.
ونصحت الطبيبة الأشخاص الذين يعانون من نعاس دائم خلال النهار بإجراء تحاليل دم لتحديد مستوى هرمونات الغدة الدرقية، وعرض نتائج هذه التحاليل على الطبيب المختص. وإذا كانت النتائج طبيعية، يُنصح بمراجعة أطباء القلب.
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