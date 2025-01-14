أمانة عمان تنجز 62.2% من خطتها الاستراتيجية حتى نهاية 2024

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - بحث أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، مع رئيس وأعضاء كتلة عزم النيابية، الثلاثاء، عددا من القضايا.
وعرض الشواربة خلال لقائه في مركز الحسين الثقافي رئيس وأعضاء الكتلة، خطة الأمانة واستراتيجية الأعوام 2022 - 2026 في قطاعات التخطيط، والصحة، والزراعة، والأشغال، والشؤون المالية.
وقال إن الأمانة أنجزت حتى نهاية العام الماضي 62.2% من خطتها الاستراتيجية بنسبة التزام 82%، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات الأمانة وخدماتها.
بدوره، قال رئيس الكتلة النائب أيمن أبو هنية، إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الكتلة لتعزيز التشاركية مع مؤسسات وقطاعات الدولة، بهدف تلبية احتياجات المواطن انسجاما مع الرؤى الملكية وبما يسهم في تطوير منظومة العمل والأداء.
وأضاف أن الكتلة تسعى لدعم جهود الأمانة، والوقوف على التشريعات والإنجازات الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة.
واختتم اللقاء الذي حضره نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان بالإنابة نبيل الجريري، بحوار موسع حول العديد من المحاور والقضايا.
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