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أمانة عمان تنجز 62.2% من خطتها الاستراتيجية حتى نهاية 2024

1/14/2025 3:00:05 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بحث أمين عمان الكبرى يوسف الشواربة، مع رئيس وأعضاء كتلة عزم النيابية، الثلاثاء، عددا من القضايا.


وعرض الشواربة خلال لقائه في مركز الحسين الثقافي رئيس وأعضاء الكتلة، خطة الأمانة واستراتيجية الأعوام 2022 - 2026 في قطاعات التخطيط، والصحة، والزراعة، والأشغال، والشؤون المالية.


وقال إن الأمانة أنجزت حتى نهاية العام الماضي 62.2% من خطتها الاستراتيجية بنسبة التزام 82%، مشيرا إلى أن اللقاء يمثل فرصة لتسليط الضوء على إنجازات الأمانة وخدماتها.


بدوره، قال رئيس الكتلة النائب أيمن أبو هنية، إن الزيارة تأتي ضمن برنامج الكتلة لتعزيز التشاركية مع مؤسسات وقطاعات الدولة، بهدف تلبية احتياجات المواطن انسجاما مع الرؤى الملكية وبما يسهم في تطوير منظومة العمل والأداء.


وأضاف أن الكتلة تسعى لدعم جهود الأمانة، والوقوف على التشريعات والإنجازات الهادفة إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة.


واختتم اللقاء الذي حضره نائب أمين عمان محمد رسمي القيسي ومدير مدينة عمان بالإنابة نبيل الجريري، بحوار موسع حول العديد من المحاور والقضايا.

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