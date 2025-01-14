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الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده للخطوات التشادية في مكافحة الإرهاب

1/14/2025 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء دعم بلاده المستمر للخطوات التشادية في مكافحة "الإرهاب" والتصدي للفكر المتطرف.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي بنظيره التشادي محمد إدريس ديبي أكد خلاله دعم مصر لأمن واستقرار تشاد وإدانتها الكاملة للهجوم الذي استهدف مؤخرا القصر الرئاسي في العاصمة أنجمينا.
وأوضح المتحدث أن السيسي أشاد خلال الاتصال بالدور الذي يلعبه الرئيس ديبي في قيادة جهود بلاده للتصدي ودحر الجماعات الإرهابية موجها له التهنئة على إجراء الانتخابات التشريعية وحصول حزبه على الأغلبية في الجمعية الوطنية في تشاد.
وأضاف أن ديبي أعرب من جانبه عن تقديره البالغ للدعم المستمر الذي توليه مصر لأمن واستقرار تشاد.
وأشاد ديبي في هذا الصدد بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وتشاد مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات. (النهاية)

أ س م / م م ج



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