الرئيس المصري يؤكد دعم بلاده للخطوات التشادية في مكافحة الإرهاب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء دعم بلاده المستمر للخطوات التشادية في مكافحة "الإرهاب" والتصدي للفكر المتطرف.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي في بيان أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الرئيس السيسي بنظيره التشادي محمد إدريس ديبي أكد خلاله دعم مصر لأمن واستقرار تشاد وإدانتها الكاملة للهجوم الذي استهدف مؤخرا القصر الرئاسي في العاصمة أنجمينا.
وأوضح المتحدث أن السيسي أشاد خلال الاتصال بالدور الذي يلعبه الرئيس ديبي في قيادة جهود بلاده للتصدي ودحر الجماعات الإرهابية موجها له التهنئة على إجراء الانتخابات التشريعية وحصول حزبه على الأغلبية في الجمعية الوطنية في تشاد.
وأضاف أن ديبي أعرب من جانبه عن تقديره البالغ للدعم المستمر الذي توليه مصر لأمن واستقرار تشاد.
وأشاد ديبي في هذا الصدد بالعلاقات الوثيقة والممتدة بين مصر وتشاد مؤكدا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في مختلف المجالات. (النهاية)
أ س م / م م ج
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