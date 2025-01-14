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مصر تؤكد ضرورة عودة السلطة الفلسطينية للقيام بواجباتها في قطاع غزة

1/14/2025 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكدت مصر موقفها الثابت فيما يتعلق بضرورة التوصل إلى اتفاق لإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية من كافة المعابر الحدودية وضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بواجباتها في القطاع.
وذكرالمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة المصري السفير تميم خلاف في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك جاء في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي من كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الاعمار في غزة سيغريد كاغ.
وقال المتحدث الرسمي إن عبدالعاطي حرص خلال الاتصال على الاستماع إلى رؤية وتقييم المسؤولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأضاف أن عبدالعاطي أكد أهمية تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولياته كسلطة احتلال والتعامل مع الوضع الإنساني الكارثي والانسحاب من الجانب الفلسطيني من معبر رفح لضمان تدفق المساعدات الإنسانية مشددا على أهمية استمرار وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الاضطلاع بمهامها التي لا غنى عنها.
وشدد عبدالعاطي على أهمية تنفيذ التعهدات المالية التي تم الاعلان عنها خلال (مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة).
وأكد الحرص على مواصلة التشاور مع المسؤولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2720 لضمان الدخول السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتعامل مع الكارثة الإنسانية فى القطاع والتي تفاقمت بسبب موسم الشتاء واستمرار مخاطر انتشار الأوبئة والمجاعة. (النهاية)

أ س م / م م ج




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