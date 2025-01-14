حزبا الأحرار اليميني والشعب المحافظ يواصلان بحث تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 14 - 1 (كونا) -- يواصل حزبا الأحرار اليميني والشعب المحافظ مباحثاتهما بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم في النمسا بعد الاتفاق السريع على خطة إصلاح الميزانية.
وذكرت وكالة الصحافة النمساوية اليوم الثلاثاء ان فريقا من كبار المفاوضين يعكف على بحث الجدول الزمني للمفاوضات المقبلة وتوزيع المجموعات الفرعية دون مشاركة زعيمي الحزبين هربرت كيكل وكريستيان ستوكر.
وأشارت الوكالة إلى ان تحديد فرق التفاوض المتخصصة مع وضع جدول زمني واضح للمفاوضات لا تزال قيد النقاش في حين تم الاتفاق مبدئيا على أن تقود الفرق الرئيسية شخصيات بارزة من الحزبين.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المحادثات قد تستمر حتى الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة لمدة تقارب الشهر بيد أن إمكانية التوصل لاتفاق مبكر بنهاية الشهر الجاري تبقى مطروحة.
كما ينتظر ان تتلقى النمسا ردا رسميا من المفوضية الأوروبية بشأن خطة التقشف المالي التي تناقشها الأطراف بغية تجنب حدوث أي مساءلة وربما عقوبات أوروبية بسبب العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي تجاوز نسبة 3 في المئة المحددة في اتفاقية (ماستريخت) الأوروبية.
ومن المنتظر أن يطرح المزيد من القرارات الجوهرية مثل توزيع الحقائب الوزارية خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ سيعقد اجتماع موسع لقيادة حزب الأحرار لبحث هذا الأمر.
وفي سياق متصل بدأت تتكشف بعض ملامح خطة التقشف التي قد تنفذها الحكومة المقبلة حيث كشف تقرير الإذاعة النمساوية أن من بين الإجراءات المقترحة فرض توزيعات أرباح إضافية من شركة الاستثمار الحكومية إلى جانب زيادات محتملة في توزيعات الأرباح من شركات عقارية بارزة وبما يوفر مئات الملايين من العملة الأوروبية اليورو كما تتضمن الخطط المقترحة تعديلات على حسابات المعاشات التقاعدية.
ومن الإجراءات الأخرى التي يعتقد أن الحزبين يناقشانها لتوفير مزيد من المدخرات مراجعة آلية زيادة المساعدات الاجتماعية تلقائيا وهو ما قد يوفر 150 مليون يورو (نحو 35ر154 مليون دولار) خلال العام الجاري.
وتشمل التدابير المحتملة أيضا خفض إمكانية الكسب الإضافي لمتلقي إعانة البطالة وتقليص مزايا بيئية مثل منحة المناخ وتذاكر النقل المدعومة بيئيا والإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية ودعم ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب مراجعة نظام الإجازة الدراسية المدفوعة. (النهاية)
ع م ق / ر س
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