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حزبا الأحرار اليميني والشعب المحافظ يواصلان بحث تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة

1/14/2025 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 14 - 1 (كونا) -- يواصل حزبا الأحرار اليميني والشعب المحافظ مباحثاتهما بشأن تشكيل الائتلاف الحاكم في النمسا بعد الاتفاق السريع على خطة إصلاح الميزانية.
وذكرت وكالة الصحافة النمساوية اليوم الثلاثاء ان فريقا من كبار المفاوضين يعكف على بحث الجدول الزمني للمفاوضات المقبلة وتوزيع المجموعات الفرعية دون مشاركة زعيمي الحزبين هربرت كيكل وكريستيان ستوكر.
وأشارت الوكالة إلى ان تحديد فرق التفاوض المتخصصة مع وضع جدول زمني واضح للمفاوضات لا تزال قيد النقاش في حين تم الاتفاق مبدئيا على أن تقود الفرق الرئيسية شخصيات بارزة من الحزبين.
وبحسب مصادر مطلعة فإن المحادثات قد تستمر حتى الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة لمدة تقارب الشهر بيد أن إمكانية التوصل لاتفاق مبكر بنهاية الشهر الجاري تبقى مطروحة.
كما ينتظر ان تتلقى النمسا ردا رسميا من المفوضية الأوروبية بشأن خطة التقشف المالي التي تناقشها الأطراف بغية تجنب حدوث أي مساءلة وربما عقوبات أوروبية بسبب العجز الكبير في ميزانية الدولة الذي تجاوز نسبة 3 في المئة المحددة في اتفاقية (ماستريخت) الأوروبية.
ومن المنتظر أن يطرح المزيد من القرارات الجوهرية مثل توزيع الحقائب الوزارية خلال عطلة نهاية الأسبوع إذ سيعقد اجتماع موسع لقيادة حزب الأحرار لبحث هذا الأمر.
وفي سياق متصل بدأت تتكشف بعض ملامح خطة التقشف التي قد تنفذها الحكومة المقبلة حيث كشف تقرير الإذاعة النمساوية أن من بين الإجراءات المقترحة فرض توزيعات أرباح إضافية من شركة الاستثمار الحكومية إلى جانب زيادات محتملة في توزيعات الأرباح من شركات عقارية بارزة وبما يوفر مئات الملايين من العملة الأوروبية اليورو كما تتضمن الخطط المقترحة تعديلات على حسابات المعاشات التقاعدية.
ومن الإجراءات الأخرى التي يعتقد أن الحزبين يناقشانها لتوفير مزيد من المدخرات مراجعة آلية زيادة المساعدات الاجتماعية تلقائيا وهو ما قد يوفر 150 مليون يورو (نحو 35ر154 مليون دولار) خلال العام الجاري.
وتشمل التدابير المحتملة أيضا خفض إمكانية الكسب الإضافي لمتلقي إعانة البطالة وتقليص مزايا بيئية مثل منحة المناخ وتذاكر النقل المدعومة بيئيا والإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية ودعم ألواح الطاقة الشمسية إلى جانب مراجعة نظام الإجازة الدراسية المدفوعة. (النهاية)

ع م ق / ر س



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