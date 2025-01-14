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الصين تعارض بشدة القيود الأمريكية الجديدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

1/14/2025 2:37:24 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بكين - 14 - 1 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن معارضتها الشديدة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الاثنين على تصدير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي محذرة من أنها ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها المصالحها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قواه جياكون في مؤتمر صحفي دوري إن واشنطن قامت بتوسيع مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح إضافة إلى إساءة استخدام إجراءات مراقبة الصادرات لقمع الصين.
وأضاف أن ذلك يقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي ويمس باستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ويلحق أضرارا بالغة بمصالح البلدين وكذلك مصالح الأوساط الصناعية والتجارية في الدول الأخرى.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن قواه القول إن الذكاء الاصطناعي يعد الثروة المشتركة للبشرية جمعاء ولا يمكن أن يصبح "لعبة في يد الأثرياء أو الدول الغنية" محذرا من ظهور "هوة تنموية جديدة".
وأشار قواه إلى أن الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على هيمنتها بدأت تقسيم دول العالم إلى طبقات مختلفة وتصنيفها بين القريب والبعيد في مجال الذكاء الاصطناعي مؤكدا أن "الغرض الأساسي منه هو حرمان البلدان النامية بما فيها الصين من حقها في التقدم التكنولوجي والتنمية".
وأضاف أن استراتيجية "وضع العقبات" الأمريكية هذه تتعارض مع المصالح المشتركة للدول التي تعمل على الدفع بتنمية الذكاء الاصطناعي إلى الأفضل وتثير مخاوف الناس إزاء شن واشنطن "حربا تكنولوجية باردة جديدة".
وأكد التزام الصين بسياسة تتسم بالانفتاح والترابط والمساواة لتطوير الذكاء الاصطناعي بدلا من "بناء الجدران وفك الارتباط والتمييز" مما يعود بفائدة الذكاء الاصطناعي على جميع البلدان. (النهاية)

س ل ق / م م ج




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