الصين تعارض بشدة القيود الأمريكية الجديدة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بكين - 14 - 1 (كونا) -- أعربت الصين اليوم الثلاثاء عن معارضتها الشديدة للقيود التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الاثنين على تصدير تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي محذرة من أنها ستتخذ إجراءات حازمة لحماية حقوقها المصالحها.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قواه جياكون في مؤتمر صحفي دوري إن واشنطن قامت بتوسيع مفهوم الأمن القومي وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كسلاح إضافة إلى إساءة استخدام إجراءات مراقبة الصادرات لقمع الصين.
وأضاف أن ذلك يقوض قواعد السوق والنظام الاقتصادي والتجاري الدولي ويمس باستقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية ويلحق أضرارا بالغة بمصالح البلدين وكذلك مصالح الأوساط الصناعية والتجارية في الدول الأخرى.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن قواه القول إن الذكاء الاصطناعي يعد الثروة المشتركة للبشرية جمعاء ولا يمكن أن يصبح "لعبة في يد الأثرياء أو الدول الغنية" محذرا من ظهور "هوة تنموية جديدة".
وأشار قواه إلى أن الولايات المتحدة من أجل الحفاظ على هيمنتها بدأت تقسيم دول العالم إلى طبقات مختلفة وتصنيفها بين القريب والبعيد في مجال الذكاء الاصطناعي مؤكدا أن "الغرض الأساسي منه هو حرمان البلدان النامية بما فيها الصين من حقها في التقدم التكنولوجي والتنمية".
وأضاف أن استراتيجية "وضع العقبات" الأمريكية هذه تتعارض مع المصالح المشتركة للدول التي تعمل على الدفع بتنمية الذكاء الاصطناعي إلى الأفضل وتثير مخاوف الناس إزاء شن واشنطن "حربا تكنولوجية باردة جديدة".
وأكد التزام الصين بسياسة تتسم بالانفتاح والترابط والمساواة لتطوير الذكاء الاصطناعي بدلا من "بناء الجدران وفك الارتباط والتمييز" مما يعود بفائدة الذكاء الاصطناعي على جميع البلدان. (النهاية)
س ل ق / م م ج
MENAFN14012025000071011013ID1109090230
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