(الإطفاء): إغلاق 26 محلا ومنشأة إداريا لعدم التزامها باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- نفذت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء حملة على المنشآت المخالفة في محافظة حولي أسفرت عن إغلاق 26 محلا ومنشأة "إداريا" لارتكابها مخالفات تتعلق بالتراخيص ذات الصلة.
وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن المنشآت المخالفة لم تحصل على تراخيص إطفاء ولم تلتزم باستيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق رغم أنها قامت بإنذارها سابقا لإزالة المخالفات. (النهاية)
ع ج ر
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