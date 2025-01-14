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(الإطفاء): إغلاق 26 محلا ومنشأة إداريا لعدم التزامها باشتراطات السلامة والوقاية من الحريق

1/14/2025 2:37:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- نفذت قوة الإطفاء العام اليوم الثلاثاء حملة على المنشآت المخالفة في محافظة حولي أسفرت عن إغلاق 26 محلا ومنشأة "إداريا" لارتكابها مخالفات تتعلق بالتراخيص ذات الصلة.
وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن المنشآت المخالفة لم تحصل على تراخيص إطفاء ولم تلتزم باستيفاء اشتراطات السلامة والوقاية من الحريق رغم أنها قامت بإنذارها سابقا لإزالة المخالفات. (النهاية)

ع ج ر


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