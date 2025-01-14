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رئيس الوزراء البريطاني يعلن حزمة صادرات الى العراق بقيمة 96ر14 مليار دولار

1/14/2025 2:37:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 14 - 1 (كونا) –- أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الثلاثاء حزمة صادرات الى العراق بقيمة 3ر12 مليار جنيه إسترليني (96ر14 مليار دولار) بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المتنامية بين البلدين وتوفر فرصا مهمة للشركات البريطانية في العراق.
وقالت رئاسة الوزراء البريطانية في بيان لها ان ذلك جاء أثناء لقاء ستارمر مع نظيره العراقي الزائر محمد السوداني لتوقيع (اتفاقية شراكة استراتيجية وتعاون) تدعم مشاريع استثمارية مستقبلية للقطاع الخاص البريطاني في قطاعات البنية التحتية في قطاعات المياه والطاقة والاتصالات والدفاع.
وبحث الجانبان كذلك سبل معالجة الهجرة غير الشرعية إلى جانب البحث في إبرام اتفاقية جديدة لترحيل العراقيين المقيمين في بريطانيا بصفة غير قانونية الى العراق.
ونقل البيان عن ستارمر "نشهد اليوم حقبة جديدة للتعاون بين المملكة المتحدة والعراق والتي من شأنها أن تحقق منافع متبادلة في مجال التجارة الى مجال الدفاع فيما يستمر العمل المشترك من أجل إحلال الاستقرار في المنطقة".
وأضاف "من الواضح ان العراق يشاركنا أولوية تحقيق النمو الاقتصادي وان حزمة الصادرات التي أعلنت اليوم توفر فرصا ضخمة للأعمال التجارية البريطانية في العراق ما يشكل خطوة تغيير في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين".
وشدد ستارمر على أهمية تأمين الحدود البريطانية عبر عقد اتفاقية لترحيل عاجل للعراقيين المقيمين في بريطانيا بصفة غير قانونية الى العراق ما يسهم في الحد من أنشطة عصابات تهريب البشر.
وذكر البيان ان جزء من حزمة الصادرات بقيمة 5ر66 مليون جنيه إسترليني (9ر80 دولار) سيخصص لمعدات من بريطانيا لتعزيز أمن الحدود العراقية ومواجهة عصابات تهريب البشر.
ونقل البيان عن وزيرة الداخلية البريطانية يفييت كوبر قولها "عندما وقعت الاتفاق الأمني المهم مع العراق في نوفمبر الماضي كان ذلك إشارة واضحة على التزامنا بتفكيك عصابات تهريب البشر المجرمة" مشيرة إلى أن هذا الاتفاق الأول من نوعه بدأ يؤتي نتائج إيجابية.
وقالت ان تبادل المعلومات الاستخباراتية وتوفير التمويل الإضافي لدعم قدرات تطبيق القانون في العراق خطوات تسهم في استهداف عصابات التهريب.
ووصفت لقاء ستارمر والسوداني بأنه خطوة لاحقة على طريق ضمان "هذه الشراكة المهمة مع العراق" وتقويتها. (النهاية)

ن ب ش / س ع م



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