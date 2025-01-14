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جمعية الفنون التشكيلية تكرم الفائزين بجائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي

1/14/2025 2:37:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- كرمت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية مساء اليوم الثلاثاء الفائزين بجائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي وذلك خلال افتتاح معرض الحياة الاجتماعية في الكويت بمقر (الجمعية) والذي شهد عرض 83 لوحة لـ53 مشاركا.
وفاز بالجائزة الذهبية آثار الأنصاري ويعقوب يوسف والدكتورة هناء الملا في حين نال الجائزة الفضية تهاني الخرافي وعبدالاله آل الرشيد وذهبت الجائزة البرونزية إلى عذاري بوحمد.
وقررت لجنة التحكيم منح جوائزها لكل من محمود القطان وحبيب الكندري وفاطمة الكندري وإلهام بن حجي.
وقال رئيس (الجمعية) عبدالرسول سلمان في كلمة خلال الحفل إن التراث هو ميراث الإنسانية وإن تراث الأمة هو ثروتها الحضارية مثمنا جهود راعي المعرض قصي الشطي وأسرة إبراهيم الشطي في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق.
وأوضح سلمان أن المشاركين استعرضوا في أعمالهم أشكالا من التراث برؤية جمالية تحمل في طياتها روح الإبداع المعاصر بتياراته التشكيلية الحداثية المنتمية لشكل وعناصر ولفكر جديد.
بدوره قال راعي المعرض قصي الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مسابقة المغفور له بإذن الله إبراهيم الشطي تهدف إلى المحافظة على التراث الكويتي وإيصاله للأجيال الشابة مع التأكيد على أهمية أصالة الماضي وربطه بحاضرنا ومستقبلنا.
وأشار الشطي إلى اهتمام المغفور له بإذن الله بالتراث الكويتي وتاريخ دولة الكويت "ومن هذا المنطلق جاءت فكرة أسرة إبراهيم الشطي لدعم التراث الكويتي من خلال مسابقة تجمع بين الحفاظ على التراث ودعم الفن التشكيلي الكويتي".
وبين أن (المسابقة) موجهة للعناصر الوطنية من الفنانين التشكيليين الشباب والمخضرمين بهدف المحافظة على التراث كذاكرة حية وإيصاله للأجيال الحالية والقادمة ضمن إطار حديث يواكب العصر. (النهاية)

ش ه د


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