جمعية الفنون التشكيلية تكرم الفائزين بجائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- كرمت الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية مساء اليوم الثلاثاء الفائزين بجائزة إبراهيم الشطي للتراث الكويتي وذلك خلال افتتاح معرض
الحياة الاجتماعية في الكويت بمقر (الجمعية) والذي شهد عرض 83 لوحة لـ53 مشاركا.
وفاز بالجائزة الذهبية آثار الأنصاري ويعقوب يوسف والدكتورة هناء الملا في حين نال الجائزة الفضية تهاني الخرافي وعبدالاله آل الرشيد وذهبت الجائزة البرونزية إلى عذاري بوحمد.
وقررت لجنة التحكيم منح جوائزها لكل من محمود القطان وحبيب الكندري وفاطمة الكندري وإلهام بن حجي.
وقال رئيس (الجمعية) عبدالرسول سلمان في كلمة خلال الحفل إن التراث هو ميراث الإنسانية وإن تراث الأمة هو ثروتها الحضارية مثمنا جهود راعي المعرض قصي الشطي وأسرة إبراهيم الشطي في توطيد علاقة الأجيال الجديدة بتراثها وماضيها العريق.
وأوضح سلمان أن المشاركين استعرضوا في أعمالهم أشكالا من التراث برؤية جمالية تحمل في طياتها روح الإبداع المعاصر بتياراته التشكيلية الحداثية المنتمية لشكل وعناصر ولفكر جديد.
بدوره قال راعي المعرض قصي الشطي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مسابقة المغفور له بإذن الله إبراهيم الشطي تهدف إلى المحافظة على التراث الكويتي وإيصاله للأجيال الشابة مع التأكيد على أهمية أصالة الماضي وربطه بحاضرنا ومستقبلنا.
وأشار الشطي إلى اهتمام المغفور له بإذن الله بالتراث الكويتي وتاريخ دولة الكويت "ومن هذا المنطلق جاءت فكرة أسرة إبراهيم الشطي لدعم التراث الكويتي من خلال مسابقة تجمع بين الحفاظ على التراث ودعم الفن التشكيلي الكويتي".
وبين أن (المسابقة) موجهة للعناصر الوطنية من الفنانين التشكيليين الشباب والمخضرمين بهدف المحافظة على التراث كذاكرة حية وإيصاله للأجيال الحالية والقادمة ضمن إطار حديث يواكب العصر. (النهاية)
ش ه د
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