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رئيس الوزراء المصري: لدينا برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات

1/14/2025 2:37:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء أن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه "الصناعة الاستراتيجية".
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة (جيلي) العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة (جيلي أوتو) القابضة سونج جيم ورئيس مجلس إدارة شركة (أوتو موبيليتي) فهد الغانم.
وأعرب مدبولي عن تقديره للشراكة القائمة بين مجموعة (جيلي أوتو) القابضة وشركة (أوتو موبيليتي) مشيرا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مشروع "مهم للغاية" لتصنيع سيارات ماركة (جيلي) في مصر سيتم افتتاحه خلال ساعات.
كما أعرب عن تطلعه أن يكون المصنع الجديد "خطوة مهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يغطي ليس فقط السوق المحلية بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا" مبديا استعداده لتقديم كل الدعم الممكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل في إطار المحفزات التي رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
بدوره قال نائب رئيس مجموعة (جيلي أوتو) القابضة إن المجموعة تأمل أن تكون مصر هي وجهتها الرئيسية لكل أسواق القارة الإفريقية والشرق الأوسط والأسواق العالمية.
واستعرض جيم الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر مؤكدا الاستعداد لزيادة الإنتاجية خاصة أن الشركة تستهدف أيضا تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
من جهته أعرب الغانم عن اعتزازه بالشراكة المهمة مع مجموعة (جيلي) القابضة الصينية مشيرا إلى أن المصنع الذي سيتم افتتاحه لتصنيع سيارات من ماركة (جيلي) في مصر سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المغذية في السوق المصرية.
وأضاف الغانم "نسعى دائما لإقناع شركة (جيلي) لكي تتوسع في تصدير سياراتها من مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة لكن هذا يتطلب دعما كبيرا من الحكومة المصرية " مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى تصدير نحو 30 ألف سيارة من مصر خلال المرحلة الحالية.
وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود الحثيثة المبذولة من جانبها لدعم مناخ الاستثمار مشيرا إلى أن "كل هذه التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال في مصر هي التي دفعتنا كمستثمرين عرب وصينيين لضخ استثمارات جديدة فضلا عن أننا نطمح لزيادة هذه الاستثمارات". (النهاية)

أ س م / ر س



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