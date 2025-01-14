رئيس الوزراء المصري: لدينا برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
القاهرة - 14 - 1 (كونا) -- أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء أن بلاده لديها برنامجا وطنيا لتشجيع ودعم صناعة السيارات إلى جانب وجود قانون خاص يتضمن جميع الحوافز والإعفاءات التي من شأنها تشجيع هذه "الصناعة الاستراتيجية".
وذكر مجلس الوزراء المصري في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء عقده مدبولي مع رئيس شركة (جيلي) العالمية للسيارات ونائب رئيس مجموعة (جيلي أوتو) القابضة سونج جيم ورئيس مجلس إدارة شركة (أوتو موبيليتي) فهد الغانم.
وأعرب مدبولي عن تقديره للشراكة القائمة بين مجموعة (جيلي أوتو) القابضة وشركة (أوتو موبيليتي) مشيرا إلى أن هذه الشراكة أثمرت عن مشروع "مهم للغاية" لتصنيع سيارات ماركة (جيلي) في مصر سيتم افتتاحه خلال ساعات.
كما أعرب عن تطلعه أن يكون المصنع الجديد "خطوة مهمة للشركة نحو إقامة ما تطمح إليه من إقامة مركز رئيسي لها في مصر يغطي ليس فقط السوق المحلية بل منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا" مبديا استعداده لتقديم كل الدعم الممكن لإنشاء هذا المركز الإقليمي لخدمة المنطقة بالكامل في إطار المحفزات التي رصدتها الحكومة لدعم هذه الصناعة.
بدوره قال نائب رئيس مجموعة (جيلي أوتو) القابضة إن المجموعة تأمل أن تكون مصر هي وجهتها الرئيسية لكل أسواق القارة الإفريقية والشرق الأوسط والأسواق العالمية.
واستعرض جيم الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد للشركة في مصر مؤكدا الاستعداد لزيادة الإنتاجية خاصة أن الشركة تستهدف أيضا تصدير عدد كبير من سياراتها المنتجة في مصر.
من جهته أعرب الغانم عن اعتزازه بالشراكة المهمة مع مجموعة (جيلي) القابضة الصينية مشيرا إلى أن المصنع الذي سيتم افتتاحه لتصنيع سيارات من ماركة (جيلي) في مصر سيكون بمثابة خطوة أولى نحو توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي وتنشيط سلاسل التوريد ومشروعات الصناعات المغذية في السوق المصرية.
وأضاف الغانم "نسعى دائما لإقناع شركة (جيلي) لكي تتوسع في تصدير سياراتها من مصر إلى الأسواق العالمية المختلفة لكن هذا يتطلب دعما كبيرا من الحكومة المصرية " مشيرا إلى أن الشركة تتطلع إلى تصدير نحو 30 ألف سيارة من مصر خلال المرحلة الحالية.
وتقدم بالشكر للحكومة المصرية على الجهود الحثيثة المبذولة من جانبها لدعم مناخ الاستثمار مشيرا إلى أن "كل هذه التطورات التي حدثت في بيئة الأعمال في مصر هي التي دفعتنا كمستثمرين عرب وصينيين لضخ استثمارات جديدة فضلا عن أننا نطمح لزيادة هذه الاستثمارات". (النهاية)
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