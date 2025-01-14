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نائب أمير مكة يدشن (أجرة مكة)

1/14/2025 2:35:58 PM
(MENAFN- Al Watan) دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز في مؤتمر ومعرض الحج 2025 اليوم خدمة (أجرة مكة) أحد منتجات المركز العام للنقل بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بأول ترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل يصدر في مكة المكرمة، بحضور أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة من أكثر من 100 دولة حول العالم.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد، أن الهيئة الملكية حرصت على توفير أحدث التقنيات والمواصفات المستخدمة عالميًا في جميع مركبات خدمة (أجرة مكة) لتكون صديقة للبيئة وذات موثوقية عالية، إذ تعمل بنظامي "الهايبرد والكهربائي"، مما يعزز مكانة مكة مدينةً ذكيةً ومستدامة تجمع بين التطور التقني وتسهيل وإثراء تجربة الحجاج والمعتمرين والمقيمين فيها.
وأعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أن الخدمة ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من اليوم الاثنين 13 يناير 2025 بشكل مرحلي، وستكون متوفرة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع تخصيص 47 موقعًا موزعة في مختلف أنحاء مدينة مكة المكرمة في مواقع المحطات الرئيسية وحول منطقة الحرم، لضمان سهولة الوصول وتلبية احتياجات المستخدمين بكفاءة.
وتعتبر مدينة مكة أول مدينة بالسعودية تعمل بترخيص بنظام امتياز عقود التشغيل لخدمات النقل (أجرة مكة) من خلال المشغلين الذين يمتلكون أسطول السيارات المعتمد من قبل المركز العام للنقل والمُرخص من الهيئة العامة للنقل، لتقديم خدمات نقل راقية ذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة، تمكّن المستفيدين من الدفع عبر خيارات متعددة: كالدفع النقدي، وبطاقات الائتمان.
إلى جانب التزام (أجرة مكة) بتعريفة الإركاب المعتمدة من الهيئة العامة للنقل بواسطة عدّادات إلكترونية؛ فإن مركباتها تتضمن وسائل إضافية لتعزيز سلامة الركاب والسائقين، تشمل: كاميرات مراقبة داخل المركبة لمتابعة الأحداث وضمان الأمان، وحساسات لقياس عدد الركاب لتوفير تجربة آمنة ومنظمة، إضافة لزر لحالات الطوارئ للاستجابة السريعة عند الحاجة، ومركز اتصال متخصص لخدمة المستفيدين.
وقد سلّم وزير النقل المهندس صالح الجاسر رخصة تشغيل (أجرة مكة) إلى الشركة المشغلة على منصة تدشين المشاريع بالمؤتمر.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد المركبات إلى حوالي 1800 مركبة بنهاية عام 2025م، مما يسهم في تحسين خدمات النقل وتلبية الطلب المتزايد في مدينة مكة المكرمة.

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