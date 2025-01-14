12 مليون عملية إلكترونية لتسهيل رحلة تملك المساكن بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan)
نفذ صندوق التنمية العقارية عبر منصاته الإلكترونية المختلفة خلال عام 2024م، نحو 12.2 مليون عملية وخدمة بحلول رقمية متطورة ومتنوعة.
وأفاد بأن العمليات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين في 2024م شملت: 2.9 مليون عملية من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة، و5.2 ملايين عملية إلكترونية تبادلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، و1.9 مليون عملية عبر البوابة الإلكترونية، ونحو 980 ألف عملية إلكترونية من خلال الفروع، و200 ألف عملية عبر حساب العناية بالمستفيد، إضافة إلى مليون عملية إلكترونية من خلال مركز الاتصال الموحد.
وتتميز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، وتأتي في سياق إسهامه لتيسير رحلة المستفيد للحصول على السكن من خلال أتمتة الخدمات المقدمة بجودة عالية دون الحاجة لزيارة الفروع، وتعظيم الاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية إلكترونيًا، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية حصل على شهاد اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، حرصًا منه على تطبيق أفضل معايير وأطر البنية المؤسسية وفق معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي.
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