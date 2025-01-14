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12 مليون عملية إلكترونية لتسهيل رحلة تملك المساكن بالمملكة

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ صندوق التنمية العقارية عبر منصاته الإلكترونية المختلفة خلال عام 2024م، نحو 12.2 مليون عملية وخدمة بحلول رقمية متطورة ومتنوعة.
وأفاد بأن العمليات الإلكترونية المقدمة للمستفيدين في 2024م شملت: 2.9 مليون عملية من خلال أكثر من 30 خدمة إلكترونية متاحة، و5.2 ملايين عملية إلكترونية تبادلية بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، و1.9 مليون عملية عبر البوابة الإلكترونية، ونحو 980 ألف عملية إلكترونية من خلال الفروع، و200 ألف عملية عبر حساب العناية بالمستفيد، إضافة إلى مليون عملية إلكترونية من خلال مركز الاتصال الموحد.
وتتميز الخدمات الإلكترونية التي يقدمها صندوق التنمية العقارية للمستفيدين بالمرونة والسرعة والدقة في التنفيذ، وتأتي في سياق إسهامه لتيسير رحلة المستفيد للحصول على السكن من خلال أتمتة الخدمات المقدمة بجودة عالية دون الحاجة لزيارة الفروع، وتعظيم الاستفادة من الحلول التمويلية والسكنية إلكترونيًا، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030- بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
يذكر أن صندوق التنمية العقارية حصل على شهاد اعتماد البنية المؤسسية الوطنية من هيئة الحكومة الرقمية ضمن نتائج مؤشر قياس التحول الرقمي لعام 2024، حرصًا منه على تطبيق أفضل معايير وأطر البنية المؤسسية وفق معايير المنهجية الوطنية في التحول الرقمي.

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