Tuesday, 14 January 2025 07:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المملكة توقع مذكرات تفاهم مع 6 دول لتعزيز الشراكات في قطاع التعدين والمعادن

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) شهد الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المُنعقد ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة؛ توقيع وزارة الصناعة والثروة المعدنية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول، في خطوة نوعية تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وقد وقَّع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من الجانب السعودي، وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، ونائب الوزير لشؤون التعدين، المهندس خالد المديفر، فيما وقعها من جانب الدول الأخرى كل من وزير الطاقة والموارد الطبيعية في جيبوتي، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، ووزير الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ووزير المناجم وتنمية المعادن في زامبيا؛ إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة المالية في النمسا، ووزارات الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في فرنسا.
يُشار إلى أن الاجتماع الوزاري الدولي الرابع لوزراء التعدين انعقد اليوم في العاصمة الرياض، في إطار مؤتمر التعدين الدولي، والذي يعتبر حدثًا عالميًّا فريدًا شارك فيه ممثلو 89 دولة، من بينها 16 دولة من دول مجموعة العشرين، إلى جانب 50 منظمة دولية رسمية وغير حكومية، واتحادات تجارة السلع، وكبار قادة صناعة التعدين عالميًّا.
وركز الاجتماع على تعزيز التعاون الدولي لإنتاج المعادن الإستراتيجية، وتسليط الضوء على الإمكانات الهائلة للمنطقة التعدينية الكبرى الممتدة من أفريقيا إلى غرب ووسط آسيا. كما شهد الاجتماع تبادل الأفكار والخبرات بين الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى، بهدف تحديد أسس التنمية المستدامة لصناعة المعادن، وبناء القدرات اللازمة لتحويل قطاع التعدين إلى محرك رئيسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي على المستويين الإقليمي والعالمي.

MENAFN14012025000089011017ID1109090055

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث