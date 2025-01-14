ترقيم 250 ألف ماشية

(MENAFN
- Al Watan)
نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة 2.266 جولة تفقدية لأعمال الثروة الحيوانية والمنشآت والصيدليات البيطرية في منطقة المدينة المنورة؛ للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط الصحية، وامتثالهم لأنظمة الرفق بالحيوان، وضمان توافر جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية.
صرف الأدوية
جاء ذلك وفقًا للإحصائية الصادرة عن إدارة الثروة الحيوانية بالفرع، التي تُعنى بعرض الأعمال والجهود خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت الحالات المرضية المعالجة في العيادة البيطرية 5.358 حالة، منها 173 عملية جراحية، بإشراف الأطباء البيطريين والأخصائيين الوقائيين، مع صرف الأدوية العلاجية كالمضادات الحيوية، والفيتامينات، ومضادات الطفيليات.
شهادات صحية
أشارت الإحصائية إلى ترقيم أكثر من 250 ألفًا من الماشية في المنطقة، وإنذار 196 مخالفًا لنظام الرفق بالحيوان، إلى جانب تنفيذ 759 حملة ودورة تدريبية في مجال الإرشاد البيطري، مع توزيع ما يزيد على 4.257 منشورًا لتوعية وتثقيف مربي الماشية، والإسهام في رفع إنتاجيتهم، إضافة إلى إصدار أكثر من ألف شهادة صحية، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية (نما).
ويواصل فرع الوزارة تكثيف حملاته الرقابية على المنشآت البيطرية، والإسهام في تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات برنامج الأمن الحيوي لمشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية بما يتواكب مع نظام الزراعة، ولائحته التنفيذية. إحصاءات بيطرية 5.358 حالة مرضية 173 عملية جراحية 250 ألف ماشية تم ترقيمها 196 مخالفًا لنظام الرفق بالحيوان 759 حملة ودورة تدريبية 4.257 منشورًا للتوعية والتثقيف.
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