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ترقيم 250 ألف ماشية

1/14/2025 2:22:58 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة 2.266 جولة تفقدية لأعمال الثروة الحيوانية والمنشآت والصيدليات البيطرية في منطقة المدينة المنورة؛ للتأكد من تطبيق المعايير والاشتراطات والضوابط الصحية، وامتثالهم لأنظمة الرفق بالحيوان، وضمان توافر جميع الخدمات البيطرية لمربي الثروة الحيوانية.
صرف الأدوية
جاء ذلك وفقًا للإحصائية الصادرة عن إدارة الثروة الحيوانية بالفرع، التي تُعنى بعرض الأعمال والجهود خلال الربع الأخير من عام 2024، حيث بلغت الحالات المرضية المعالجة في العيادة البيطرية 5.358 حالة، منها 173 عملية جراحية، بإشراف الأطباء البيطريين والأخصائيين الوقائيين، مع صرف الأدوية العلاجية كالمضادات الحيوية، والفيتامينات، ومضادات الطفيليات.
شهادات صحية
أشارت الإحصائية إلى ترقيم أكثر من 250 ألفًا من الماشية في المنطقة، وإنذار 196 مخالفًا لنظام الرفق بالحيوان، إلى جانب تنفيذ 759 حملة ودورة تدريبية في مجال الإرشاد البيطري، مع توزيع ما يزيد على 4.257 منشورًا لتوعية وتثقيف مربي الماشية، والإسهام في رفع إنتاجيتهم، إضافة إلى إصدار أكثر من ألف شهادة صحية، عبر بوابة الخدمات الإلكترونية (نما).
ويواصل فرع الوزارة تكثيف حملاته الرقابية على المنشآت البيطرية، والإسهام في تنفيذ خطط الاستقصاء والسيطرة على الأمراض الحيوانية، وتطبيق آليات برنامج الأمن الحيوي لمشاريع الإنتاج الحيواني والدواجن، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية بما يتواكب مع نظام الزراعة، ولائحته التنفيذية. إحصاءات بيطرية 5.358 حالة مرضية 173 عملية جراحية 250 ألف ماشية تم ترقيمها 196 مخالفًا لنظام الرفق بالحيوان 759 حملة ودورة تدريبية 4.257 منشورًا للتوعية والتثقيف.

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