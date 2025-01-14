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وقاية بيئية بالمسجد الحرام

1/14/2025 2:22:57 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة، في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمناقشة سبل الوقاية البيئية في المسجد الحرام.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ واستعرضت الحلول والتدابير المبتكرة لتعزيز الصحة البيئية في الحرم المكي؛ إلى جانب بحث آليات التعاون بين الجهات المشاركة.
وقدم فرع مركز وقاء خلال الورشة دوره في دعم الجهات المعنية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة للحد من انتشار الجراد الصحراوي، والجندب الأسود، كما قدم شرحًا عن حالة الجراد الصحراوي على المستويين المحلي والإقليمي، وسلوكيات الآفة، وخطط الوقاية الاستباقية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.

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