وقاية بيئية بالمسجد الحرام

(MENAFN
- Al Watan)
شارك فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها (وقاء) بمنطقة مكة المكرمة، في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لمناقشة سبل الوقاية البيئية في المسجد الحرام.
وشهدت الورشة مشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة؛ واستعرضت الحلول والتدابير المبتكرة لتعزيز الصحة البيئية في الحرم المكي؛ إلى جانب بحث آليات التعاون بين الجهات المشاركة.
وقدم فرع مركز وقاء خلال الورشة دوره في دعم الجهات المعنية في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة للحد من انتشار الجراد الصحراوي، والجندب الأسود، كما قدم شرحًا عن حالة الجراد الصحراوي على المستويين المحلي والإقليمي، وسلوكيات الآفة، وخطط الوقاية الاستباقية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
MENAFN14012025000089011017ID1109090050
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.