جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية تدعم حملةنبارك للحسين التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

Collaboration between AAF & Hayat Fund

AMMAN, JORDAN, January 14, 2025 /EINPresswire / -- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن شراكة و تعاون يجمعه مع جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية من خلال دعمه لحملة "نبارك للحسين" التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام في شهر آب الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، احتفاءً بقدوم صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت الحسين.حيث تتضمن تقديم منحة دراسية كاملة لأحد الطلاب المستفيدين من صندوق الأمان، ودعمه خلال مسيرته الدراسية على مدى أربع سنوات، مما يعكس التزام الطرفين بتمكين الشباب وتوفير فرص التعليم لهم.يأتي هذا الدعم كجزء من رؤية جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية في تعزيز دور التعليم كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأقل حظاً للوصول إلى مستقبل أفضل مليء بالفرص، ويدعم صندوق حياة الطلبة المتفوقين دراسياً من غير المقتدرين مادياً في الجامعات الأردنية، وطلبة المعاهد المهنية، لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتوافق مع جهود صندوق الأمان المتواصلة في دعم التعليم والشباب ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.وفي هذا السياق، قالت نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: " فخورون بهذا التعاون مع جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية الذي يعكس قيم التكافل والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية. التعليم هو أساس بناء المجتمعات، ونحن نؤمن بأن تمكين الشباب من الحصول على فرص تعليمية مميزة يساهم في صياغة مستقبل أفضل لهم وللأردن". وأضافت: "شراكتنا مع صندوق حياة للتعليم تمثل نموذجاً مميزاً للتعاون الذي يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشباب ودعمهم ليكونوا قادة فاعلين في مجتمعهم".ومن جهته قال رئيس الهيئة الإدارية لصندوق حياة للتعليم المهندس موسى الساكت: "إن دعم حملة 'نبارك للحسين' يعكس إيمان صندوق حياة بأن التعليم هو أساس بناء المستقبل، وأن هذا التعاون ما بين صندوق حياة وصندوق الأمان يأتي امتدادًا للرؤية المشتركة التي تركز على دعم الطلاب والطالبات الذين يدرسون في الجامعات أو المعاهد المهنية، بهدف تمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم".صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.

