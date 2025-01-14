جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية تدعم حملةنبارك للحسين التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

Collaboration between AAF & Hayat Fund

جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية تدعم حملة"نبارك للحسين" التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام

AMMAN, JORDAN, January 14, 2025 /EINPresswire / -- أعلن صندوق الأمان لمستقبل الأيتام عن شراكة و تعاون يجمعه مع جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية من خلال دعمه لحملة "نبارك للحسين" التي أطلقها صندوق الأمان لمستقبل الأيتام في شهر آب الماضي بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، احتفاءً بقدوم صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت الحسين.حيث تتضمن تقديم منحة دراسية كاملة لأحد الطلاب المستفيدين من صندوق الأمان، ودعمه خلال مسيرته الدراسية على مدى أربع سنوات، مما يعكس التزام الطرفين بتمكين الشباب وتوفير فرص التعليم لهم.يأتي هذا الدعم كجزء من رؤية جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية في تعزيز دور التعليم كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الفئات الأقل حظاً للوصول إلى مستقبل أفضل مليء بالفرص، ويدعم صندوق حياة الطلبة المتفوقين دراسياً من غير المقتدرين مادياً في الجامعات الأردنية، وطلبة المعاهد المهنية، لتمكينهم من بناء مستقبل أفضل، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يتوافق مع جهود صندوق الأمان المتواصلة في دعم التعليم والشباب ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية.وفي هذا السياق، قالت نور الحمود، المدير العام لصندوق الأمان لمستقبل الأيتام: " فخورون بهذا التعاون مع جمعية صندوق حياة للتعليم الخيرية الذي يعكس قيم التكافل والعمل المشترك بين المؤسسات الوطنية. التعليم هو أساس بناء المجتمعات، ونحن نؤمن بأن تمكين الشباب من الحصول على فرص تعليمية مميزة يساهم في صياغة مستقبل أفضل لهم وللأردن". وأضافت: "شراكتنا مع صندوق حياة للتعليم تمثل نموذجاً مميزاً للتعاون الذي يهدف إلى تحقيق أثر إيجابي ومستدام ونحن ملتزمون بالوقوف إلى جانب الشباب ودعمهم ليكونوا قادة فاعلين في مجتمعهم".ومن جهته قال رئيس الهيئة الإدارية لصندوق حياة للتعليم المهندس موسى الساكت: "إن دعم حملة 'نبارك للحسين' يعكس إيمان صندوق حياة بأن التعليم هو أساس بناء المستقبل، وأن هذا التعاون ما بين صندوق حياة وصندوق الأمان يأتي امتدادًا للرؤية المشتركة التي تركز على دعم الطلاب والطالبات الذين يدرسون في الجامعات أو المعاهد المهنية، بهدف تمكينهم من بناء مستقبل أفضل لأنفسهم ومجتمعاتهم".صندوق الأمان لمستقبل الأيتام هو جمعية خيرية تأسست عام 2006 بمبادرة من جلالة الملكة رانيا العبدالله بهدف تمكين الشباب الأيتام فوق سن الـ 18 من خريجي دور الرعاية أو من مناطق جيوب الفقر، من خلال برامج تعليم ودعم معيشي وبناء قدرات وتطوير ذاتي. وقد استفاد منه ومنذ تأسيسه حتى الآن أكثر من 4872 يتيماً، منهم 66% من الإناث، وتخرج من بينهم 3473 شاب وشابة بدأوا السير بحياتهم العملية.

Angel Dahdal

Al Aman Fund

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