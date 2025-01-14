دحض خرافة ارتباط الحليب بزيادة المخاط خلال نزلات البرد

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتقد الكثيرون منذ فترة طويلة أن شرب الحليب أثناء المرض يمكن أن يزيد من أعراض البرد ويحفز إنتاج المخاط، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن هذا الاعتقاد قد يكون مرتبطاً بالإدراك أكثر من تأثير فعلي على الجسم.

وتقول جولي باون من عيادة مايو كلينيك: "قولا واحدا، شرب الحليب لا يؤدي إلى زيادة إنتاج البلغم في الجسم"، وأوضحت أن سماكة المخاط التي تحدث أثناء العدوى التنفسية هي عملية طبيعية ولا علاقة لها باستهلاك الحليب، والشعور الذي يربطه البعض بزيادة المخاط بعد شرب الحليب قد يكون ناتجاً عن تأثير مؤقت للحليب على الفم والحلق، مما يعطي إحساساً مشابهاً لتراكم المخاط.

ومع ذلك، فإن الأبحاث حول هذا الموضوع جاءت بنتائج متباينة، ففي دراسة نُشرت عام 2019 في المكتبة الوطنية للطب، أشارت النتائج إلى أن بعض الأفراد قد يشعرون بزيادة في إنتاج المخاط بعد تناول منتجات الألبان، إلا أن العديد من الدراسات السابقة لم تجد أي علاقة مباشرة بين شرب الحليب وزيادة المخاط لدى الأفراد الأصحاء أو الذين يعانون من التهابات تنفسية.

وفي الوقت الحالي، لا تدعم الأدلة العلمية فكرة تجنب الحليب أثناء التهابات الجهاز التنفسي، ما لم يكن لديك حساسية معروفة من منتجات الألبان أو عدم تحمل اللاكتوز، وإذا كنت تشعر بالقلق من تأثير الحليب على الاحتقان، يمكنك مراقبة الأعراض أو استشارة مقدم الرعاية الصحية لمعرفة ما إذا كان التوقف عن استهلاك الألبان قد يساعد.

ومن جانبها، أشارت باون إلى أن الحليب قد يكون مفيداً في تهدئة التهاب الحلق أو أثناء نزلات البرد، فالنسيج الناعم والبارد للحليب يمكن أن يخفف من تهيج أنسجة الحلق، بالإضافة إلى كونه يوفر دعماً غذائياً للجسم خلال المرض.

وتشمل العلاجات المنزلية المثبتة التي توصي بها منصة " فيري ويل هيلث" لمكافحة البرد:

-الحفاظ على الترطيب من خلال شرب الماء والمرق الصافي والمشروبات الدافئة

-الراحة

-استخدام جهاز الترطيب لتخفيف الاحتقان

- الغرغرة بالماء المالح لتخفيف آلام الحلق