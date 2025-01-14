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أبو الرب يبحث مع مدير منظمة دولية التعاون في القطاع الصحي بغزة

1/14/2025 8:12:51 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الدوحة / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب، اليوم الثلاثاء، مع مدير منظمة UK-Med، دايفيد وايتويك، سبل تعزيز التعاون والشراكة المستقبلية في القطاع الصحي الفلسطيني.

وأعرب أبو الرب عن شكره لمنظمة UK-Med لدورها الإنساني وجهودها الكبيرة في تقديم الدعم الطبي العاجل لقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان وحرب الإبادة اللذين يتعرض لهما أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأكد أن هذا الدعم يعكس روح التضامن الإنساني ويعزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة التدمير الممنهج الذي يتعرض له قطاع الصحة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز الشراكة المستقبلية بين المنظمة ووزارة الصحة وشركاء دوليين آخرين، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الطبية الفلسطينية، وتوفير الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة، وتوسيع نطاق الدعم الطبي ليشمل مختلف مناطق فلسطين المتضررة.

من جانبه، أكد وايتويك التزام منظمة UK-Med بمواصلة تقديم الدعم الطبي والإنساني لقطاع غزة، والعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الفلسطينية لتقوية النظام الصحي، بما يضمن توفير الرعاية الصحية في ظل الأزمات والتحديات المستمرة.

ويأتي اللقاء ضمن جهود السفارة الفلسطينية في قطر لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق المبادرات الإنسانية لدعم القطاع الصحي، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.

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