أبو الرب يبحث مع مدير منظمة دولية التعاون في القطاع الصحي بغزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الدوحة / PNN - بحث سفير دولة فلسطين لدى قطر فايز أبو الرب، اليوم الثلاثاء، مع مدير منظمة UK-Med، دايفيد وايتويك، سبل تعزيز التعاون والشراكة المستقبلية في القطاع الصحي الفلسطيني.
وأعرب أبو الرب عن شكره لمنظمة UK-Med لدورها الإنساني وجهودها الكبيرة في تقديم الدعم الطبي العاجل لقطاع غزة، خاصة في ظل العدوان وحرب الإبادة اللذين يتعرض لهما أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.
وأكد أن هذا الدعم يعكس روح التضامن الإنساني ويعزز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود في مواجهة التدمير الممنهج الذي يتعرض له قطاع الصحة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز الشراكة المستقبلية بين المنظمة ووزارة الصحة وشركاء دوليين آخرين، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الطبية الفلسطينية، وتوفير الإمدادات والمعدات الطبية اللازمة، وتوسيع نطاق الدعم الطبي ليشمل مختلف مناطق فلسطين المتضررة.
من جانبه، أكد وايتويك التزام منظمة UK-Med بمواصلة تقديم الدعم الطبي والإنساني لقطاع غزة، والعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات الفلسطينية لتقوية النظام الصحي، بما يضمن توفير الرعاية الصحية في ظل الأزمات والتحديات المستمرة.
ويأتي اللقاء ضمن جهود السفارة الفلسطينية في قطر لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق المبادرات الإنسانية لدعم القطاع الصحي، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها.
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