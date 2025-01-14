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هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعقد جلسة حوارية حول أبعاد إلغاء الإدارة المدنية

1/14/2025 8:12:50 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله / PNN - عقدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، اليوم الثلاثاء، جلسة حوارية حول الأبعاد القانونية لتصريحات وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش المتعلقة بإلغاء "الإدارة المدنية"، وتداعيات ذلك على مشاريع الضم والمصادرات والاستعمار.

وناقشت الجلسة آليات تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بالاستيطان الاستعماري، لا سيما الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو 2024، والذي نص على أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأنه يتوجب على إسرائيل وقف الاحتلال وإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أقرب وقت.

وشارك في الحوارية مجموعة من ممثلين عن المؤسسات الرسمية والوزارات، ومدراء مؤسسات حقوقية، وخبراء في القانون الدولي ومحامين.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان في مستهل الجلسة، إن هناك حاجة إلى تدارس خطورة التصريحات الأخيرة التي أطلقها المتطرف سموتريتش بشأن مستقبل "الإدارة المدنية" ومجموعة التشريعات والقوانين التي أُقرت في الكنيست الإسرائيلية، ومشاريع القرارات العنصرية التي طُرحت للتصويت والتي تؤدي حتماً إلى منع قيام دولة فلسطينية بموجب حل الدولتين.

وأكد، أن النقاش يجب أن يتناول الموقف القانوني والوطني والشعبي، وكيفية التصدي للقوانين الإسرائيلية المقرة ومواجهة الإجراءات القائمة على الأرض، والتي تنذر بتنفيذ مخطط الضم لكل مناطق الضفة الغربية وتحديداً المناطق "ج".

وأشار إلى تغيير ملحوظ على الصعيدين الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة، وتمثل ذلك في سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على نحو 70% من مناطق "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية، إضافة إلى وجود 256 بؤرة استعمارية غير شرعية منتشرة في مختلف مناطق الضفة الغربية، و180 مستعمرة، بالإضافة إلى شبكات الطرق الرابطة بينها.

وأضاف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "نحن نطالب برحيل الاحتلال بمستوياته كافة، سواء كان ذلك من خلال وجوده العسكري أو الاستعماري، ولا يهمنا إن ألغيت الإدارة المدنية أم لا، فهذا شأن لا يعنينا، لكن لا يجب أن نغفل تبعات مخطط الاحتلال لإسقاط الصبغة العسكرية عن الإدارة المدنية، لأن ذلك يمهد لضم الضفة الغربية وإتباع الشعب الفلسطيني وإخضاعه لقوانين الاحتلال".

من جانبه، قال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن إلغاء "الإدارة المدنية" يأتي في سياق توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية نحو ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية وفرض "السيادة" عليها، خاصة في مناطق "ج" و"ب"، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها بشكل مباشر دون أي تمييز، بما يحول دون قيام دولة فلسطينية.

وأكد أن القرارات والقوانين الدولية كافة تؤكد أن إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومخخططاته غير شرعية ويجب أن تتوقف، ولكن إسرائيل تسعى إلى إجهاض هذا الحق من خلال خلق وقائع على الأرض.

وشدد على أن ذلك بحاجة إلى مواجهة سياسية تُقر أدواتها عبر نقاشات على مستوى اللجنة التنفيذية أو الأطر الوطنية والمؤسسات الفلسطينية والفصائل جميعا، بالتزامن مع دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة ما يقوم به الاحتلال على الأرض.

وأشار إلى أن المتابعة القانونية لوقف مشاريع الاحتلال ممكنة من خلال المحكمة الجنائية الدولية، كون الضم والاستيلاء والاستعمار تمثل جريمة حرب، أو عبر التوجه إلى انتزاع قرارات إضافية من محكمة العدل الدولية والجمعية العامة للأمم المتحدة.

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