رئيس وحدة التحقيق الخاصة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بمكتبه اليوم، الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.

وفي بداية اللقاء هنأها رئيس الوحدة بمناسبة تعيينها في هذا المنصب، متمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ثم استعرض الطرفان البرامج والفعاليات التدريبية والمشاريع المنفذة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وحدة التحقيق الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما حققته من أثر في دعم وتنمية قدرات الوحدة للقيام بمهامها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.

كما أكد الطرفان على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وضرورة الاستمرار في تعزيز العمل المشترك لضمان العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية.