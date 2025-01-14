رئيس وحدة التحقيق الخاصة يستقبل الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الأستاذ محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة، بمكتبه اليوم، الآنسة أسماء شلبي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين.
وفي بداية اللقاء هنأها رئيس الوحدة بمناسبة تعيينها في هذا المنصب، متمنياً لها التوفيق والنجاح في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة، ثم استعرض الطرفان البرامج والفعاليات التدريبية والمشاريع المنفذة في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين وحدة التحقيق الخاصة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وما حققته من أثر في دعم وتنمية قدرات الوحدة للقيام بمهامها وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة.
كما أكد الطرفان على أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات، وضرورة الاستمرار في تعزيز العمل المشترك لضمان العدالة وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق التنمية.
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