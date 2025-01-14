لتعزيز خدمات ضيوف الرحمن.. مذكرة تعاون بين مجموعة فقيه للرعاية الصحية ووزارة الحج والعمرة

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- Global Advertising) في إطار الجهود الرامية لتطوير خدمات ضيوف الرحمن، وقعت وزارة الحج والعمرة ومجموعة فقيه للرعاية الصحية مذكرة تعاون تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز الحلول المبتكرة في مجال الرعاية الصحية لضيوف الرحمن، من خلال التعاون في العديد من المجالات مثل: تطوير الخدمات الصحية المقدمة للحجاج والمعتمرين، وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الصحية المتعلقة بمواسم الحج والعمرة، وتوفير الدعم الطبي والتدريب للعاملين في المنظومة، وتنفيذ مبادرات للتوعية والتثقيف الصحي، وتعزيز الابتكار الصحي، وغير ذلك من مجالات العمل المشترك بين المجموعة والوزارة.
من جانبه، أكد د. مازن فقيه، رئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية، أن المجموعة تفخر بالإسهام في دعم خدمات ضيوف الرحمن من خلال إتاحة خبراتها وإمكاناتها المتطورة في مجال الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة، وتحقيق الاستدامة في تقديم خدمات متميزة لضيوف الرحمن.
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