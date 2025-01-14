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رجال الأعمال تشيد بقرار تشكيل مجلس وطني لتكنولوجيا المستقبل

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع، قرار تشكيل المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل.


وأكد الطباع في بيان اليوم الثلاثاء، أن القرار ينبع من اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمير الحسين، في المضي نحو التقدم والتطور الاقتصادي، مشيرا الى أن جلالة الملك كان وما يزال يولي القطاع الخدمي والتكنولوجي والتقدم نحو الذكاء الاصطناعي جلّ اهتمامه إيمانًا بأهمية القطاع الذي سينعكس إيجابًا على المواطنين والشباب الأردنيين، وعلى الاقتصاد الوطني.


وقال، إن التقدم بخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أهم المحاور في رؤية التحديث الاقتصادي كونه يعزز النمو الاقتصادي ويقود الاقتصاد الأردني نحو العالمية والتقدم في البنية التحتية التكنولوجية، وهو من المحاور المهمة في خطة إصلاح القطاع العام عبر رقمنة الخدمات الحكومية لتعزيز عمل إدارة القطاع لخدمة المواطن والاقتصاد الوطني.


وأشار إلى أن تشكيل المجلس يعزز من جعل المملكة مركزا تكنولوجيا متقدما على مستوى المنطقة، لافتا الى أن العديد من الشركات الأردنية المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات متقدمة على مستوى العالم، وأن الأردن لديه طاقات شبابية تتمتع بمستوى عالي من المهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.


واعتبر أن التقدم التكنولوجي والبنية التحتية المتطورة يعزز من استقطاب المشاريع الاستثمارية العالمية والإقليمية، ما يسهل على المستثمر إنجاز المعاملات والإجراءات، ويعزز من المشاريع النوعية التي تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة وتحاكي المتطلبات المستقبلية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.


وأضاف، إن "العالم يشهد تنافسية عالية في القطاع التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي"، موضحا أن الصناعات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من النمو الاقتصادي والتقدم، فالتكنولوجيا تخدم العديد من القطاعات الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والأمنية والمعلومات والنقل والتجارة والصناعة والخدمات والصحة وغيرها من القطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي بنحو مباشر.


ودعا الطباع إلى وضع استراتيجيات وتسهيلات ضريبية لرفد القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، والاهتمام بالشباب الأردني وتعزيز قدراتهم التكنولوجية وتنويعها وصولا الى تكامل هذه المهارات مع الذكاء الاصطناعي وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.


كما دعا الى تطوير برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر البشرية للتكنولوجيا الحديثة، وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتطوير الاستثمارات التكنولوجية وتنويع المهارات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة مع القطاع العام لرفد القطاع التكنولوجي وبما يعزز من قدرة الأردنيين على التنافس في الأسواق العالمية.

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