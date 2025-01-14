النجم المحظوظ.. صاحب المنزل الوحيد الصامد أمام حرائق لوس أنجلوس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في ظل الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس، التي أدت إلى تدمير منازل العديد من نجوم هوليوود، نجا قصر توم هانكس بشكل شبه كامل. حيث أظهرت صورة حصرية نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني قصر هانكس الأبيض المطل على المنحدرات، والذي تبلغ قيمته 26 مليون دولار، والواقع في منطقة باسيفيك باليسيدز غرب لوس أنجلوس.



ورغم تدمير منازل جيرانه بالكامل، بقي قصر هانكس سالماً إلى حد بعيد، مع عدم وجود أي آثار للحطام على سقفه أو في ساحة الفناء الخلفية. ومع ذلك، ظل الدخان مرئياً في الأجواء نتيجة استمرار تصاعده من أنقاض المنازل المجاورة.



وتعتبر الحرائق التي اندلعت في مقاطعة لوس أنجلوس من بين الأسوأ في تاريخ المدينة، حيث بدأت في صباح يوم الخميس وامتدت عبر عدة مناطق، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 100 ألف شخص. من بين المشاهير الذين دُمرت منازلهم في هذه الحرائق: باريس هيلتون، أنتوني هوبكنز، تينا نولز، جون غودمان، كاندي سبيلينغ، ومايلز تيلر. وقد أسفرت الحرائق عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

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