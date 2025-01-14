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حسان: الحكومة والقطاع الخاص أصحاب مشروع واحد

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- التقى رئيس الوزراء جعفر حسان ممثلي القطاع التجاري، الثلاثاء، مؤكدا أن الحكومة والقطاع الخاص "أصحاب مشروع واحد" فيما يتعلق بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وتحقيق نمو الاقتصاد الوطني.


وكلف حسان وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعقد لقاء شهري مع ممثلي القطاع والوزارات المعنية وأصحاب العلاقة؛ للعمل سوياً على إيجاد الحلول والبناء على المبادرات المقدمة خدمةً للاقتصاد الوطني.

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