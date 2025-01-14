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الاحتلال يرتكب 4 مجازر بحق عائلات بقطاع غزة

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 61 شهيدا و 281 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 466 على القطاع إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي الى 46 ألفا و 645 شهيدا و 110,012 إصابة منذ السابع من تشرين الأول عام 2023.
بترا








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