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ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,645 والإصابات إلى 110,012 منذ بدء العدوان

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت مصادر طبية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 46,645، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 110,012 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 4 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينياً، وإصابة 281 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وفا









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