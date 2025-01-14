بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2600.
وأغلقت البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء بتداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1845 عقدا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.
وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، في حين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.
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