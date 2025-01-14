بورصة عمان تنهي تعاملاتها على انخفاض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أنهى مؤشر بورصة عمان تعاملاته اليومية على انخفاض بنسبة 0.19 بالمئة، ليصل عند مستوى النقطة 2600.



وأغلقت تعاملاتها اليوم الثلاثاء بتداول 1.6 مليون سهم، موزعة على 1845 عقدا، بقيمة إجمالية بلغت نحو 3.2 مليون دينار.



وسجلت أسعار أسهم 28 شركة انخفاضا، في حين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة أخرى، واستقرت أسعار أسهم 34 شركة أخرى.