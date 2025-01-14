المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصل دمشق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق في مستهل زيارة تشمل لبنان أيضا.
ومن المقرر أن يلتقي تورك خلال زيارته مسؤولين من البلدين، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي وكيانات الأمم المتحدة.
وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى سوريا، والزيارة الثانية إلى لبنان، حيث كانت الأولى عام 2002.
RT
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