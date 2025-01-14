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المفوض الأممي لحقوق الإنسان يصل دمشق

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وصل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة السورية دمشق في مستهل زيارة تشمل لبنان أيضا.
ومن المقرر أن يلتقي تورك خلال زيارته مسؤولين من البلدين، فضلا عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وأعضاء السلك الدبلوماسي وكيانات الأمم المتحدة.


وهذه هي الزيارة الأولى التي يقوم بها مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى سوريا، والزيارة الثانية إلى لبنان، حيث كانت الأولى عام 2002.

RT

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