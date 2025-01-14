الإمارات تطلق أول منشأة لتوفير الطاقة المتجددة دون انقطاع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الإمارات إنشاء أول منشأة للطاقة المتجددة في العالم، قادرة على إنتاج واحد جيجا واط من الطاقة النظيفة دون انقطاع.



جاء ذلك خلال افتتاح أسبوع أبو ظبي للاستدامة في نسخته السابعة عشرة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي اليوم الثلاثاء، برعاية رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.



وقال الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، الدكتور سلطان الجابر، إن المشروع يجمع بين 5.2 جيجا واط من الطاقة الشمسية و 19 جيجا واط من ساعات تخزين البطاريات لإنتاج 1 جيجا واط من الطاقة المتجددة الأساسية المستمرة.



وينعقد أسبوع أبوظبي للاستدامة هذا العام تحت عنوان "تكامل القطاعات لمستقبل مستدام" بحضور قادة عالميين وخبراء ومختصين في مجالات الاستدامة.



ويتضمن الأسبوع مجموعة من الفعاليات أهمها، الاجتماع السنوي للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" وملتقى المركز العالمي لتمويل المناخ، وقمة أسبوع أبوظبي للاستدامة، والقمة العالمية لطاقة المستقبل، وقمة الهيدروجين الأخضر، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة، بالإضافة الى منتدى ومركز شباب من أجل الاستدامة بمشاركة 3500 شاب وشابة.



وجرى خلال الافتتاح توزيع جائزة زايد للاستدامة على مستحقيها، وهي جائزة عالمية أطلقتها دولة الإمارات منذ عام 2008 لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة.



بترا

