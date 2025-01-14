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نصائح فعّالة للحفاظ على ترطيب الشفاه في فصل الشتاء

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في فصل الشتاء، تتعرض الشفاه للجفاف والتشقق بسبب الهواء البارد والجاف، لكن هناك عدة طرق يمكن اتباعها للحفاظ على ترطيب الشفاه وحمايتها:


استخدام مرطب للشفاه:
احرص على استخدام مرطب شفاه يحتوي على مكونات مغذية مثل زبدة الشيا، وزيت جوز الهند، أو الفازلين. هذه المكونات تساعد في الحفاظ على رطوبة الشفاه.


شرب الماء بانتظام:
تأكد من شرب كميات كافية من الماء طوال اليوم. الجفاف الداخلي يمكن أن يظهر في شكل تشققات في الشفاه.


تجنب لعق الشفاه:
قد يبدو مغريًا أن تلعق شفتيك عندما تشعر بالجفاف، لكن اللعاب يجف بسرعة مما يجعل الشفاه أكثر عرضة للتشقق.


تقشير الشفاه:
استخدم مقشرًا لطيفًا على الشفاه للتخلص من الجلد الميت، مما يساعد في تجديد البشرة ويمنح الشفاه مظهرًا ناعمًا. يمكن استخدام مكونات طبيعية مثل العسل والسكر كمقشر.


استخدام مرطب ليلي:
قبل النوم، استخدم مرطبًا للشفاه يحتوي على مكونات غنية لترطيب عميق أثناء الليل.


الحفاظ على درجة حرارة مناسبة في المنزل:
الهواء الجاف في المنازل بسبب التدفئة قد يؤدي إلى جفاف الشفاه، لذا حاول استخدام جهاز ترطيب الهواء في الأماكن المغلقة.


اختيار منتجات طبيعية:
حاول تجنب المنتجات التي تحتوي على مكونات قاسية مثل الكحول أو العطور التي قد تزيد من جفاف الشفاه.


باتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على شفاه صحية ومرطبة حتى في أقسى أيام الشتاء.

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