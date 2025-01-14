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الملك يوعز ببناء مستودعات جديدة للهيئة الخيرية الهاشمية ورفع كميات المساعدات

1/14/2025 7:04:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أوعز، اليوم الثلاثاء، بتقديم كل الدعم للأشقاء في قطاع غزة.


وأضاف الشبلي، في مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء، أن جلالة الملك أوعز ببناء مستودعات جديدة "إضافية" لمستودعات الهيئة الخيرية الهاشمية، وزيادة عدد شاحنات المساعدات، وتوفير مواد أكبر من المساعدات التي يتم إرسالها للأشقاء.


وبيّن الشبلي أن جلالة الملك أشرف على تجهيز أكبر قافلة مساعدات إلى غزة بواقع 120 شاحنة، وسيتم تسييرها اليوم إلى قطاع غزة.


ولفت إلى أن 245 شخصًا في قطاع غزة استفادوا من مبادرة تركيب الأطراف الصناعية.


وأوضح الشبلي أن الهيئة الخيرية الهاشمية، وفي حال تم التوافق على هدنة في غزة، ستقوم بإرسال كميات أكبر من المساعدات الأردنية لمختلف المناطق في قطاع غزة.


ووصل جلالة الملك عبدالله الثاني ، ظهر الثلاثاء، إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، وشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة.

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