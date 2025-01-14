153 قرارًا لحكومة حسّان خلال 100 يوم من تشكيلها

MENAFN - Khaberni) .راصد يصدر تقريره الخاص بمراقبة أداء حكومة جعفر حسان بعد 100 من تشكيلها.

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47 مرفقاً في 8 محافظات زارها الرئيس خلال 100 يوم.

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الشديفات والمحافظة والسميرات والرواشدة وبني مصطفى والحنيفات الأعلى نشاطاً ميدانياً.

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66% من النواب راضون عن أداء الحكومة.

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43% من النواب راضون عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

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53% من الأحزاب راضية عن أداء الحكومة.

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67% من الأحزاب راضية عن تواصل الحكومة مع المواطنين.

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22٪ من قرارات الحكومة مرتبطة بتحديث القطاع العام.

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20٪ من قرارات الحكومة المرتبطة بالتحديث الاقتصادي.

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17 زيارة لرئيس الوزراء مرتبطة بمحرك نوعية الحياة في رؤية التحديث الاقتصادي.

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20 زيارة لرئيس الوزراء مرتبطة بمكون تحسين الخدمات الحكومية.

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46% من النواب راضون عن تنسيق الحكومة مع مجلس النواب.

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45% من النواب يرون أن الحكومة التزمت بمبدأ الشفافية.

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70% من النواب راضون عن جهود الحكومة في تعزيز دور الأردن دولياً وإقليمياً.

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خبرني

- بيّنت نتائج تقرير مركز الحياة – راصد لمراقبة أداء حكومة جعفر حسان بعد مرور 100 يوم على تشكيلها أن الحكومة اتخذت 153 قراراً، حيث بين تحليل القرارات أن محور التنمية والخدمات هو الأعلى بنسبة 25٪، تلاه محور تحديث القطاع العام بنسبة 22٪، ومحور التحديث الاقتصادي بنسبة 20٪، تلاه محور العلاقات والاتفاقات الدولية والخارجية بنسبة 9٪، ومحور الإصلاح التشريعي بنسبة 7٪، ثم محور الطاقة والمياه بنسبة 5٪، وقطاع الإدارة المحلية بنسبة 4٪، ووصلت القرارات المتعلقة بالقطاع الاجتماعي لـ3٪، فيما بلغت نسبة القرارات التابعة للمنظومة الأمنية والتعيينات في المواقع القيادية و حقوق الإنسان وسيادة القانون و الإعلام التقليدي والرقمي 1٪ لكل منها.

وقال عامر بني عامر مدير مركز الحياة – راصد أن منهجية إعداد التقرير اعتمدت على تتبع القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال 100 يوم وتحليلها، ورصد الزيارات الميدانية لأعضاء مجلس الوزراء من خلال منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الرسمية للوزارات ووسائل الإعلام حيث تم اعتماد مبدأ يوم العمل الميداني التي كان بها الوزير بالميدان، وتضمن التقرير تحليلاً لزيارات رئيس الوزراء الميدانية وربطها مع محركات التحديث الاقتصادي ومكونات خطة تحديث القطاع العام، إضافةً لذلك عمل الفريق على استطلاع آراء البرلمان العشرون بأداء الحكومة بعد 100 يوم حيث استجاب للاستطلاع 76٪ من النواب، واستطلاعاً حول آراء الأحزاب السياسية بأداء الحكومة بعد 100 يوم حيث استجاب 97٪ من الأحزاب السياسية للاستطلاع.

وعمل فريق إعداد التقرير على تتبع كافة أنشطة أعضاء الحكومة خلال الـ 100 يوم، واعتمدت منهجية الرصد على تعداد أيام العمل الميدانية للوزراء، وتبين أن أكثر الوزراء بأيام العمل الميدانية خلال الـ100 يوم هم؛ يزن الشديفات بـ 49 يوماً وعزمي محافظة بـ 40 وسامي سميرات بـ38 ومصطفى الرواشدة بـ 31 ووفاء بني مصطفى بـ 30، وخالد الحنيفات بـ 27 ووليد المصري ومحمد الخلايلة وفراس الهواري وخالد البكار بـ 18 يوماً لكل منهم على التوالي؛ علماً بأنه تم استثناء وزير الخارجية والناطق الرسمي باسم الحكومة ووزراء الدولة من منهجية تتبع الأنشطة الميدانية.

وعمل فريق راصد على تتبع العمل الميداني لرئيس الوزراء حيث وصل تعداد الأيام الميدانية لرئيس الوزراء (16) يوماً ميدانياً شملت 8 محافظات بالإضافة للبادية الشمالية والوسطى، واشتملت على 16 لواءً، وتضمن العمل الميداني زيارات تفقدية لعدد من المرافق بلغ مجموعها 47 مرفقًا، منها 10 مدارس، 9 مستشفيات أو مراكز صحية، 7 دوائر حكومية، و7 مصانع وشركات، و4 جمعيات، و4 أندية ومراكز شبابية، ودارين حماية اجتماعية، ومرفقين سياحة وترفيهية، ومرفق بيئي كما تضمنت الجولات زيارة جامعة واحدة.

وعمل فريق الرصد على ربط الزيارات بمحركات رؤية التحديث الاقتصادي حيث تبين أن 17 جولة كانت مرتبطة بمحرك نوعية الحياة، و14 جولة مرتبطة بتعزيز الريادة والإبداع، و6 زيارات مرتبطة بمحرك دعم الصناعات عالية القيمة، وبتحليل الجولات حسب القطاعات فقد توزعت الجولات على 18 قطاعاً مختلفاً كان أبرزها القطاع الصحي بـ 9 زيارات، والقطاع التعليمي بـ 7 زيارات، إلى جانب قطاعات أخرى مثل الأمن الغذائي والتنمية المحلية.

فيما حظيت مكونات خطة تحديث القطاع العام باهتمام واضح، مع التركيز على تحسين الخدمات الحكومية بـ 20 زيارة، وتطوير الإجراءات والرقمنة بـ 6 زيارات، إضافة إلى تعزيز عمليات رسم السياسات وصنع القرار بـ 3 زيارات.

وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء البرلمانيات والبرلمانيين الأعضاء في المجلس عشرون حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها، حيث استجاب 76٪ من النواب، وأظهرت النتائج أن 66٪ من النواب قيموا الحكومة بأنها قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها خلال 100 يوم من تشكيلها، (7٪ قادرة تماماً، و59٪ قادرة إلى حدٍ ما، و25٪ قادرة بشكل ضعيف و9٪ غير قادرة)

وحول رضا النواب عن المتابعة والتنسيق الحكومي مع مجلس النواب، فقد ظهر أن 46% من النواب كانوا راضون، وبتفصيل النتائج كان (7% راضون بشكل تام، و39% راضون لحد ما، وكانت نسبة الراضون بشكل ضعيف 36٪ من النواب، وتبين أن منهم 18% غير راضين).

وفيما يتعلق بالتواصل الحكومي مع المواطنين، تبين أن 66% من النواب راضون عن تواصل الحكومة مع المواطنين، وبتفصيل النتائج كان (18% من النواب كانوا راضون بشكل تام، و48٪ راضون الى حد ما، و27% راضون بشكل ضعيف، وكانت نسبة النواب غير الراضين 7٪).

ويرى النواب بأن الحكومة التزمت بممارسة مبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للنواب بنسبة بلغت 45٪ من النواب، وبتفصيل النتائج كان (11٪ بأنها التزمت بشكل تام، و34٪ يرون أنها التزمت إلى حد ما، و48٪ يرون انها التزمت بشكل ضعيف، فيما يرى 7٪ منهم بأنها لم تلتزم).

وبين التقرير أن 2.3٪ من النواب راضون تماماً عن أداء الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية (الصحة، التعليم، النقل)، و29.5٪ راضون إلى حدٍ ما، و38.7٪ راضون بشكل ضعيف، و29.5٪ غير راضون.

وحول رضا النواب عن جهود الحكومة في تعزيز دور الأردن إقليمياً ودولياً، فقد أظهر الاستطلاع ان 39٪ من النواب راضون بشكل تام، و32٪ راضون إلى حدٍ ما، فيما وصلت نسبة الراضون بشكل ضعيف الى 29٪.

وفي السؤال عن مدى رضا النواب عن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة فقد تبين أن 43٪ من النواب كانوا راضون، وبتفصيل النتائج كان (11٪ راضون تماماً، و32٪ راضون إلى حدٍ ما، فيما كان 36٪ منهم راضون بشكل ضعيف، و20٪ من غير راضين).

أما عن رضاهم حول أداء الحكومة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص فقد بلغت نسبة الراضون تماماً 9٪، ونسبة الراضون إلى حدٍ ما 23٪، أما الراضون بشكل ضعيف بلغت نسبتهم 48٪ وغير الراضون 20٪.

وفي ذات السياق عمل راصد على تنفيذ استطلاع لآراء الأحزاب السياسية حول أداء حكومة جعفر حسان خلال 100 يوم من تشكيلها حيث استجاب 97٪ من الأحزاب السياسية، وأظهرت النتائج أن 53٪ من الأحزاب ترى أن الحكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، وبتفصيل النتائج كان (11٪ من الأحزاب راضين تماماً، و42٪ راضون إلى حدٍ ما، و25٪ راضون بشكل ضعيف، و22٪ غير راضون).

وحول آليات التواصل بين الحكومة والأحزاب السياسية، تبين أن 6٪ راضون عن تواصل الحكومة معهم، و14٪ راضون إلى حدٍ ما، و11٪ راضون بشكل ضعيف، و69٪ غير راضون. أما عن رضا الأحزاب بشأن التواصل الحكومي مع المواطنين، فقد أبدى 67% من الأحزاب رضاهم، وبتفصيل النتائج كان (14٪ راضون تماماً، و53٪ راضون إلى حدٍ ما، و25٪ راضون بشكل ضعيف، و8٪ غير راضون).

وفيما يتعلق بالتزام الحكومة بمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومات للأحزاب، قال 3٪ أن الحكومة التزمت تماماً، و33٪ من الأحزاب قالوا أنها التزمت إلى حدٍ ما، و33٪ قالوا انها التزمت بشكل ضعيف، و31٪ قالوا أنها لم تلتزم.

وحول رأي الأحزاب بأداء الحكومة في تحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، فقد أبدى 3٪ رضاهم التام، و22٪ أبدوا رضاهم إلى حدٍ ما، و44٪ راضون بشكل ضعيف، و31٪ غير راضون.

وبما يتعلق برأي الأحزاب حول جهود الحكومة في تعزيز دور الأردن إقليمياً ودولياً، كان 28٪ راضون تماماً، و36٪ راضون إلى حدٍ ما، و22٪ راضون بشكل ضعيف، و14٪ غير راضون.