الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

MENAFN - Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن رغبتها في استقطاب مستثمرين لإنشاء صناعة وتكرير السكر من الشمندر السكري، في الأزرق ووادي عربة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور الاستثمار.

وبينت الوزارة في بيان لها، أنه على المستثمرين المهتمين والجادين في هذا الموضوع مراجعة وزارة الزراعة لتقديم دراسة جدوى اقتصادية كاملة للمشروع في جميع مراحله.

وأضافت بأنه سيتم دراسة جميع العروض المقدمة من قبل لجنة فنية متخصصة واختيار العرض ذي الكفاءة والجدوى الاقتصادية الأعلى تقييما.

وذكرت بأنه على الراغبين بالاستثمار في هذا المجال مراجعة وزارة الزراعة لتقديم عروضهم الفنية والدراسة الخاصة بالمشروع، على أن تسلم جميع الطلبات لدى مديرية تشجيع الاستثمار في مركز الوزارة، علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات الخميس 30/1.