الزراعة تعلن استقطاب مستثمرين لمصنع السكر

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن رغبتها في استقطاب مستثمرين لإنشاء مصنع
صناعة وتكرير السكر من الشمندر السكري، في الأزرق ووادي عربة، وذلك في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور الاستثمار.
وبينت الوزارة في بيان لها، أنه على المستثمرين المهتمين والجادين في هذا الموضوع مراجعة وزارة الزراعة لتقديم دراسة جدوى اقتصادية كاملة للمشروع في جميع مراحله.
وأضافت بأنه سيتم دراسة جميع العروض المقدمة من قبل لجنة فنية متخصصة واختيار العرض ذي الكفاءة والجدوى الاقتصادية الأعلى تقييما.
وذكرت بأنه على الراغبين بالاستثمار في هذا المجال مراجعة وزارة الزراعة لتقديم عروضهم الفنية والدراسة الخاصة بالمشروع، على أن تسلم جميع الطلبات لدى مديرية تشجيع الاستثمار في مركز الوزارة، علما بأن آخر موعد لاستلام الطلبات الخميس 30/1.
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