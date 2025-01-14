أهمية النوم وتأثيره على الأداء المعرفي

MENAFN - Khaberni) خبرني -تتحدث نشرة معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، اليوم الثلاثاء، عن أهمية النوم وتأثيره الكبير على الأداء المعرفي، والدور الحاسم الذي يلعبه في تحسين الذاكرة والتركيز والإبداع.

وتضع نشرة المعهد بين يدي القارئ معلومات مهمة عن مراحل النوم، وتأثيره على الذاكرة والوظائف التنفيذية والإبداع، وآثار نقصه على الأداء المعرفي، إضافة إلى آليات تأثيره على الدماغ، وكيفية تحسين جودته لتعزيز الأداء المعرفي.

النوم هو أحد العمليات البيولوجية الأساسية التي تؤثر على كافة وظائف الجسم، ولا سيما الدماغ. على الرغم من أن النوم يشغل ثلث حياتنا تقريبًا، إلا أن العديد من الناس يستخفون بأهميته وتأثيره الكبير على الأداء المعرفي. تشير الأبحاث إلى أن النوم الجيد يلعب دوراً حاسماً في تحسين الذاكرة، والتركيز، والإبداع، بينما يؤدي نقص النوم إلى تدهور الأداء الذهني وزيادة مخاطر الأمراض العصبية.





النوم كعملية بيولوجية أساسية:

النوم ليس مجرد حالة من الراحة الجسدية؛ بل هو عملية معقدة يتم فيها تنظيم العديد من الوظائف الدماغية. يتكون النوم من عدة مراحل، أبرزها:

1. النوم غير الحركي السريع للعين (NREM): يتضمن ثلاث مراحل، ويتميز ببطء موجات الدماغ وانخفاض النشاط الجسدي. هذه المرحلة مهمة لاستعادة الطاقة وتجديد الخلايا.

2. النوم الحركي السريع للعين (REM): يحدث فيها الحلم، وتكون هذه المرحلة أساسية لمعالجة الذكريات وتعزيز الإبداع.





النوم والذاكرة:

تؤدي جودة النوم دوراً محوريًا في تحسين وظائف الذاكرة. تعمل عملية النوم على تعزيز ثلاث مراحل رئيسية للذاكرة:

1. الترميز : (Encoding) تتأثر قدرتنا على استيعاب المعلومات الجديدة بشكل كبير بمدة النوم وجودته. قلة النوم تقلل من نشاط الحُصين : (Hippocampus) وهو جزء من الدماغ مسؤول عن تخزين الذكريات الجديدة.

2. التخزين: (Consolidation) خلال النوم، يتم نقل المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى. تحدث هذه العملية غالبًا أثناء مرحلة النوم العميق.

3. الاسترجاع: (Retrieval) النوم الجيد يسهل عملية استرجاع المعلومات المخزنة، بينما يؤدي نقصه إلى صعوبة في تذكر التفاصيل.





النوم والوظائف التنفيذية:

تشمل الوظائف التنفيذية مهارات مثل اتخاذ القرارات، التخطيط، والانتباه. تؤدي قلة النوم إلى تدهور هذه الوظائف بشكل ملحوظ. على سبيل المثال:

- الانتباه والتركيز: قلة النوم تقلل من نشاط القشرة الجبهية، مما يؤدي إلى صعوبة في التركيز والانتباه المستمر.

- اتخاذ القرارات: نقص النوم يجعل الأفراد أكثر عرضة لاتخاذ قرارات متهورة وغير مدروسة بسبب ضعف التواصل بين مناطق الدماغ المختلفة.

- التحكم العاطفي: النوم غير الكافي يزيد من النشاط في اللوزة الدماغية

(Amygdala)، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للتوتر والانفعالات.





النوم والإبداع:

النوم، وبالأخص مرحلة

(REM)، يعزز التفكير الإبداعي من خلال دمج المعلومات المختلفة وتوليد أفكار جديدة. الأشخاص الذين يحصلون على نوم كافٍ يظهرون قدرة أفضل على حل المشكلات بطرق مبتكرة مقارنة بأولئك الذين يعانون من قلة النوم.





آثار نقص النوم على الأداء المعرفي:

نقص النوم له تأثيرات سلبية واسعة على الدماغ. تشمل هذه التأثيرات:

1. ضعف الأداء الأكاديمي والمهني:

الطلاب والعاملون الذين يعانون من قلة النوم يظهرون أداءً أقل في المهام المعرفية والعملية.

2. زيادة الحوادث والإصابات:

نقص النوم يقلل من سرعة ردود الأفعال، مما يؤدي إلى زيادة الحوادث، خاصة في أنشطة مثل القيادة.

3. زيادة مخاطر الأمراض العصبية :قلة النوم المزمنة ترتبط بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر، والاكتئاب، والقلق.





قلة النوم يمكن أن تضر بالأداء العقلي، والتحصيل الأكاديمي، والمساعي الإبداعية، والإنتاجية في العمل. كما أن التأثيرات المعرفية لقلة النوم يمكن أن تُشكّل مخاطر على السلامة، بما في ذلك القيادة أثناء النعاس. بدون نوم كافٍ، قد تتدهور المهارات الحركية، والحفاظ على الإيقاع، وحتى بعض أنواع الكلام. وتشمل التأثيرات قصيرة المدى المحتملة لقلة النوم مجموعة واسعة من الأمور:





- النعاس المفرط: النعاس والتعب هما من التأثيرات النهارية الشائعة بعد ليلة من النوم غير الكافي. وفي حالات التعب المفرط، قد ينجرف الشخص للنوم لثوانٍ قليلة دون أن يدرك، وهو ما يُعرف بـ"النوم الجزئي " (microsleep)





- ضعف التركيز: قلة النوم تقلل من مدى انتباه الشخص، وكذلك قدرته على التعلم والمعالجة. وقد ثبت أن نقص النوم يؤدي إلى تأثيرات تشبه تأثير الكحول، حيث يبطئ التفكير ويُضعف سرعة الاستجابة. كما تقلل قلة النوم من القدرة على تنفيذ التعليمات







- انخفاض القدرة على التكيف: أظهرت بعض الدراسات أن قلة النوم تُضعف المرونة المعرفية، مما يقلل من قدرة الشخص على التكيف والازدهار في الظروف غير المؤكدة أو المتغيرة. يحدث هذا غالبًا بسبب التفكير الجامد وانخفاض قدرة الشخص على التعلم والتحسن أثناء العمل

(feedback blunting)





- انخفاض القدرة العاطفية: يمكن أن تغير قلة النوم أيضًا من طريقة فهم المعلومات العاطفية. عند تعلم شيء جديد أو تحليل مشكلة أو اتخاذ قرار، يكون التعرف على السياق العاطفي أمرًا مهمًا. ومع ذلك، تعيق

قلة النوم القدرة على معالجة المكون العاطفي للمعلومات بشكل صحيح.





- ضعف الحكم: في بعض الحالات، تؤدي الاستجابة العاطفية غير المنظمة إلى ضعف في الحكم. الأشخاص الذين لا يحصلون على قسط كافٍ من النوم يكونون أكثر عرضة لاتخاذ قرارات محفوفة بالمخاطر والتركيز على الإيجابيات المحتملة بدلًا من السلبيات. وقد يصعب التعلم من هذه الأخطاء، حيث تتأثر العملية الطبيعية لمعالجة الذاكرة العاطفية وتثبيتها بسبب قلة النوم.





آليات تأثير النوم على الدماغ:

الآليات التي تجعل النوم ضرورياً للأداء المعرفي تشمل:

- تنظيف الدماغ من السموم: أثناء النوم، ينشط الجهاز الجليمفاتي، وهو نظام خاص بتنظيف الدماغ من السموم التي تتراكم خلال ساعات اليقظة.

- إصلاح الخلايا العصبية: النوم يتيح للدماغ فرصة لإصلاح الخلايا العصبية وتعزيز التواصل بين الشبكات العصبية.

- تنظيم النواقل العصبية: يساعد النوم على استقرار مستويات النواقل العصبية المسؤولة عن التركيز والمزاج.





كيف نحسن جودة النوم لتعزيز الأداء المعرفي؟

لتحقيق أقصى استفادة من النوم، يجب اتباع عادات صحية تساعد على تحسين جودته:

1. الالتزام بجدول نوم منتظم: الحفاظ على أوقات نوم واستيقاظ ثابتة يساعد الجسم على تنظيم دورات النوم.

2. تهيئة بيئة مناسبة للنوم: غرفة نوم هادئة، مظلمة، وذات درجة حرارة معتدلة تعزز الراحة.

3. تجنب المنبهات قبل النوم: الابتعاد عن الكافيين والأجهزة الإلكترونية قبل النوم يحسن جودة النوم.

4. ممارسة النشاط البدني: التمارين الرياضية تعزز النوم العميق، لكن يُفضل ممارستها قبل ساعات من وقت النوم.

5. إدارة التوتر:

تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق تقلل من القلق وتحسن النوم