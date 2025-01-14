الصفدي: ندعم جهود التوصل لاتفاق يفضي لوقف العدوان على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن الحوار اليوم مع وزير الخارجية الدنماركي، كان موسعا حول القضايا الإقليمية.



وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي أن موقف الأردن والدنمارك منسجما فيما يتعلق بدعم الجهود المبذولة للتوصل لاتفاقية تبادل تفضي إلى وقف العدوان على غزة، وتتيح المساحة الكافية للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي، وإرسال المساعدات بشكل كافي وعملي وسريع وفوري إلى قطاع غزة لتجاوز الكابوس والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي ما يزال أهل غزة يعانون منها ومن تبعاتها.



وأشار الصفدي إلى أن اللقاء اليوم تطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا، وموقف الأردن والدنمارك يدعم عملية انتقالية جامعة في سوريا تفضي إلى إعادة بناء سوريا والتي ينعم فيها السوريين بالأمن والاستقرار وحقوقهم الكاملة.



وبين الصفدي أن الحوار مع الوزير الدنماركي كان إيجابيا عكس الحرص المشترك على اتخاذ خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون ليس فقط ثنائيا بل في إطار الاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع الأردن والدنمارك.