الصفدي: ندعم جهود التوصل لاتفاق يفضي لوقف العدوان على غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال وزير
الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، إن الحوار اليوم مع وزير الخارجية الدنماركي، كان موسعا حول القضايا الإقليمية.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الدنماركي أن موقف الأردن والدنمارك منسجما فيما يتعلق بدعم الجهود المبذولة للتوصل لاتفاقية تبادل تفضي إلى وقف العدوان على غزة، وتتيح المساحة الكافية للتعامل مع الكارثة الإنسانية التي سببها العدوان الإسرائيلي، وإرسال المساعدات بشكل كافي وعملي وسريع وفوري إلى قطاع غزة لتجاوز الكابوس والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي ما يزال أهل غزة يعانون منها ومن تبعاتها.
وأشار الصفدي إلى أن اللقاء اليوم تطرق إلى تطورات الأوضاع في سوريا، وموقف الأردن والدنمارك يدعم عملية انتقالية جامعة في سوريا تفضي إلى إعادة بناء سوريا والتي ينعم فيها السوريين بالأمن والاستقرار وحقوقهم الكاملة.
وبين الصفدي أن الحوار مع الوزير الدنماركي كان إيجابيا عكس الحرص المشترك على اتخاذ خطوات عملية باتجاه تعزيز التعاون ليس فقط ثنائيا بل في إطار الاتحاد الأوروبي والشراكة التي تجمع الأردن والدنمارك.
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