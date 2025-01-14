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عودة نظام استعلام مخالفات السير للعمل

1/14/2025 5:06:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عاد نظام خدمة الاستعلام عن مخالفات السير للعمل بعد تعطله لفترة زمنية.
ووفق رصد "الوكيل الاخباري" عاد نظام الاستعلام عن مخالفات السير على موقع أمانة عمّان بعد تعطله منذ يوم أمس الاثنين وفقا لمواطنين.
وكانت وردت شكاوى لـ"الوكيل الإخباري"، من تعطل خدمة الاستعلام عن مخالفات السير في نظام الخدمات الإلكترونية بموقع أمانة عمّان.








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