سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سمو أمير دولة الكويت

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقى برقية شكر جوابية من سمو أمير دولة الكويت
التاريخ
1/14/2025 5:04:48 AM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لسموه بمناسبة الذكرى الأولى لتوليه مقاليد الحكم.
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