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وزير الصناعة والتجارة يجتمع بنائب وزير الصناعة والتجارة الروسية

1/14/2025 5:04:47 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة في مقر الوزارة بنائب وزير الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية, يكاترينا برييزجيفا.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين و روسيا الاتحادية، مشيدا بالجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات. وأوضح حرص وزارة الصناعة والتجارة على إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي جاذب للاستثمارات، بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الحكومة، والتسهيلات المميزة المقدمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما شدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في البلدين لتعزيز الشراكات وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين تسهم بشكل كبير في تعميق العلاقات الاقتصادية ودفعها إلى آفاق جديدة.
كما تم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون الاستثماري الثنائي، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يدعم
تحقيق الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.

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