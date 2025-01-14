وزير الصناعة والتجارة يجتمع بنائب وزير الصناعة والتجارة الروسية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبدالله بن عادل فخرو وزير
الصناعة والتجارة في مقر الوزارة بنائب وزير الصناعة والتجارة بروسيا الاتحادية, يكاترينا برييزجيفا.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين و روسيا الاتحادية، مشيدا بالجهود المشتركة لتعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات. وأوضح حرص وزارة الصناعة والتجارة على إبراز مكانة مملكة البحرين كمركز عالمي جاذب للاستثمارات، بفضل البيئة الاستثمارية المحفزة التي توفرها الحكومة، والتسهيلات المميزة المقدمة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
كما شدد على أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه القطاعان العام والخاص في البلدين لتعزيز الشراكات وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين. وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بين رجال الأعمال في البلدين تسهم بشكل كبير في تعميق العلاقات الاقتصادية ودفعها إلى آفاق جديدة.
كما تم خلال الاجتماع بحث أطر التعاون الاستثماري الثنائي، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة، بما يدعم
تحقيق الرؤى الاستراتيجية والتنموية للبلدين الصديقين.
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