سمو أمير البلاد يتوجه إلى المملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة شخصية من الملك تشارلز الثالث

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى اسكتلندا - المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية لدعوة شخصية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م
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