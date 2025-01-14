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سمو أمير البلاد يتوجه إلى المملكة المتحدة الصديقة تلبية لدعوة شخصية من الملك تشارلز الثالث

1/14/2025 4:35:29 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- بحفظ الله ورعايته غادر حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد الرسمي المرافق لسموه أرض الوطن صباح اليوم متوجها إلى اسكتلندا - المملكة المتحدة الصديقة وذلك تلبية لدعوة شخصية من صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.
وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله وسمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح وسمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيس الحرس الوطني الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح وسمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكبار المسؤولين بالدولة.
هذا ويرافق سموه حفظه الله وفد رسمي يضم كلا من معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ومعالي وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا وكبار المسؤولين بالديوان الأميري ووزارة الخارجية.
رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. (النهاية) ت م

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