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(أزرق اليد) يستهل مشواره في كأس العالم لكرة اليد 2025 اليوم أمام منتخب النمسا

1/14/2025 4:35:28 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 14 - 1 (كونا) -- تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 بنسختها الـ29 بأربع مواجهات هي الكويت مع النمسا وفرنسا مع قطر وإيطاليا مع تونس والدنمارك مع الجزائر في البطولة التي تتشارك باستضافتها ثلاث دول لأول مرة هي كرواتيا والدنمارك والنرويج بمشاركة 32 دولة وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.
ويعود منتخب الكويت للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد غياب دام 16 عاما إذ سجل (أزرق اليد) آخر مشاركة له ببطولات كأس العالم في العام 2009 بكرواتيا ويملك منتخب الكويت أعلى رقم آسيوي بالمشاركات بكأس العالم برصيد تسع مشاركات حيث يأمل نجوم كرة اليد الكويتية تقديم مستويات تليق بهم وباسم الكويت والوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة تحت قيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي.
ويسعى منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة في آخر ثلاث نسخ (2019 التي استضافتها ألمانيا والدنمارك و2021 التي استضافتها مصر و2023 التي استضافتها بولندا والسويد) للفوز بالنسخة الرابعة على التوالي له كأول منتخب في تاريخ كأس العالم لكرة اليد يحقق هذا الإنجاز وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة نظرا لوفرة النجوم بالفريق والجاهزية التامة للاعبيه.
من ناحيته يسعى منتخب فرنسا (بطل أوروبا لكرة اليد 2024) وصاحب الرقم القياسي بعدد بطولات كأس العالم لكرة اليد (6 بطولات) لتعويض خسارته في بطولة كأس العالم 2023 بالنسخة السابقة التي أقيمت في مصر إذ خسرها بالنهائي لمصلحة منتخب الدنمارك بنتيجة 34/29 ويعتبر منتخب فرنسا أحد المرشحين بقوة للفوز بالنسخة التي تنطلق مساء اليوم.
كما تشارك في هذه النسخة ست دول عربية هي الكويت والبحرين وقطر ومصر وتونس والجزائر ويعتبر منتخب قطر أحد أبرز المشاركين العرب كونه حامل لقب بطولة آسيا لكرة اليد 2024 التي استضافتها البحرين في يناير الماضي بجانب كونه المنتخب العربي الوحيد بتاريخ كأس العالم لكرة اليد الذي بلغ نهائي البطولة العام 2015 (خسر النهائي لمصلحة فرنسا بنتيجة 22/25).
ويشارك 32 منتخبا من 5 قارات حول العالم في هذه البطولة وزعت على 8 مجموعات على النحو التالي: المجموعة A تضم التشيك وبولندا وألمانيا وسويسرا والمجموعة B تضم الدنمارك وايطاليا والجزائر وتونس والمجموعة C تضم فرنسا والكويت والنمسا وقطر والمجموعة D تضم المجر وهولندا ومقدونيا وغينيا.
أما المجموعة E فتضم كلا من النرويج والبرتغال والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة F تضم السويد واسبانيا واليابان وتشيلي والمجموعة G تضم سلوفينيا وآيسلندا وكوبا والرأس الأخضر والمجموعة H تضم مصر وكرواتيا والارجنتين والبحرين.
وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في 5 صالات رياضية قسمت على الدول الثلاث المستضيفة حيث في النرويج صالة (يونيتي ارينا) وفي الدنمارك صالة (يوسكي بانك بوكسينغ) أما كرواتيا فهناك ثلاث صالات رياضية وهي (ارينا زغرب) و (فارازدين ارينا) و (زاتيكا سبورت سنتر). (النهاية)

ح م ش




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