(أزرق اليد) يستهل مشواره في كأس العالم لكرة اليد 2025 اليوم أمام منتخب النمسا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 14 - 1 (كونا) -- تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد 2025 بنسختها الـ29 بأربع مواجهات هي الكويت مع النمسا وفرنسا مع قطر وإيطاليا مع تونس والدنمارك مع الجزائر في البطولة التي تتشارك باستضافتها ثلاث دول لأول مرة هي كرواتيا والدنمارك والنرويج بمشاركة 32 دولة وتستمر حتى الثاني من فبراير المقبل.
ويعود منتخب
الكويت للمشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد بعد غياب دام 16 عاما إذ سجل (أزرق اليد) آخر مشاركة له ببطولات كأس العالم في العام 2009 بكرواتيا ويملك منتخب الكويت أعلى رقم آسيوي بالمشاركات بكأس العالم برصيد تسع مشاركات حيث يأمل نجوم كرة اليد الكويتية تقديم مستويات تليق بهم وباسم الكويت والوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة تحت قيادة المدرب الجزائري سعيد حجازي.
ويسعى منتخب الدنمارك حامل لقب البطولة في آخر ثلاث نسخ (2019 التي استضافتها ألمانيا والدنمارك و2021 التي استضافتها مصر و2023 التي استضافتها بولندا والسويد) للفوز بالنسخة الرابعة على التوالي له كأول منتخب في تاريخ كأس العالم لكرة اليد يحقق هذا الإنجاز وهو المرشح الأول للفوز بالبطولة نظرا لوفرة النجوم بالفريق والجاهزية التامة للاعبيه.
من ناحيته يسعى منتخب فرنسا (بطل أوروبا لكرة اليد 2024) وصاحب الرقم القياسي بعدد بطولات كأس العالم لكرة اليد (6 بطولات) لتعويض خسارته في بطولة كأس العالم 2023 بالنسخة السابقة التي أقيمت في مصر إذ خسرها بالنهائي لمصلحة منتخب الدنمارك بنتيجة 34/29 ويعتبر منتخب فرنسا أحد المرشحين بقوة للفوز بالنسخة التي تنطلق مساء اليوم.
كما تشارك في هذه النسخة ست دول عربية هي الكويت والبحرين وقطر ومصر وتونس والجزائر ويعتبر منتخب قطر أحد أبرز المشاركين العرب كونه حامل لقب بطولة آسيا لكرة اليد 2024 التي استضافتها البحرين في يناير الماضي بجانب كونه المنتخب العربي الوحيد بتاريخ كأس العالم لكرة اليد الذي بلغ نهائي البطولة العام 2015 (خسر النهائي لمصلحة فرنسا بنتيجة 22/25).
ويشارك 32 منتخبا من 5 قارات حول العالم في هذه البطولة وزعت على 8 مجموعات على النحو التالي: المجموعة A تضم التشيك وبولندا وألمانيا وسويسرا والمجموعة B تضم الدنمارك وايطاليا والجزائر وتونس والمجموعة C تضم فرنسا والكويت والنمسا وقطر والمجموعة D تضم المجر وهولندا ومقدونيا وغينيا.
أما المجموعة E فتضم كلا من النرويج والبرتغال والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة F تضم السويد واسبانيا واليابان وتشيلي والمجموعة G تضم سلوفينيا وآيسلندا وكوبا والرأس الأخضر والمجموعة H تضم مصر وكرواتيا والارجنتين والبحرين.
وتقام بطولة كأس العالم لكرة اليد في 5 صالات رياضية قسمت على الدول الثلاث المستضيفة حيث في النرويج صالة (يونيتي ارينا) وفي الدنمارك صالة (يوسكي بانك بوكسينغ) أما كرواتيا فهناك ثلاث صالات رياضية وهي (ارينا زغرب) و (فارازدين ارينا) و (زاتيكا سبورت سنتر). (النهاية)
ح م ش
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